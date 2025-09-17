Tennis, Lexus Tolentino Open. Sherif, successo e spettacolo

Oggi i campi in terra battuta dell’associazione Tennis Tolentino ospiteranno i primi quattro match degli ottavi di finale e il completamento del primo turno del doppio. Lo spettacolo inizia alle 11, con ingresso gratuito. Prosegue così il Lexus Tolentino Open, torneo WTA, circuito maggiore femminile, di categoria 125.

Ieri – giornata in cui l’associazione ha gioito per l’impresa a Shenzhen di Elisabetta Cocciaretto, che si allena proprio a Tolentino (battendo in rimonta la cinese Yuan Yue e regalando all’Italia il primo punto nella sfida di apertura delle finali di Billie Jean King Cup) – ha brillato Mayar Sherif, prima testa di serie del Lexus Tolentino Open. L’egiziana classe 1996, la più vincente nella storia della categoria 125 (con otto titoli all’attivo), ha vinto sulla svizzera Celine Naef 6-2 6-1 in 77 minuti.

"A Tolentino – ha detto Sherif – ho trovato una grandissima accoglienza: sentirmi bene fuori dal campo mi permette di esprimermi al meglio. Ho giocato un buon match, facendo sempre le cose giuste. Spero che questa prestazione possa essere la prima di un grande torneo. Vincere qui il mio nono titolo in un 125? Me lo auguro, ma è bene ragionare match dopo match. Al momento penso solamente alla prossima partita". La giocherà domani contro la georgiana Ekaterina Gorgodze, passata al tie-break del terzo contro la belga Vandewinkel. "Giocare in Italia – ha aggiunto – mi piace molto. I tornei sono perfetti e c’è sempre una grande atmosfera. Tolentino non è da meno".

Un’investitura preziosa per gli organizzatori, che in mattinata hanno accolto anche circa 150 ragazzini degli istituti scolastici del territorio, invitati ad assistere alla manifestazione. Si è fatta notare anche la veronese Aurora Zantedeschi. Eliminata lunedì al turno decisivo delle qualificazioni, è stata ripescata come lucky loser ("perdente fortunato", che rientra nel tabellone principale del torneo), ieri si è regalata la prima vittoria in carriera in un torneo WTA, nel derby contro Samira De Stefano. Sarà lei questa sera, sul Centrale (non prima delle 20), l’avversaria di Nuria Brancaccio nel duello che garantirà la presenza di almeno un’azzurra ai quarti di finale.

Ancora in corsa anche Tatiana Pieri, che ha vinto tre partite in tre giorni; tornerà in campo domani per affrontare l’olandese Arantxa Rus. Niente da fare, invece, per l’altra qualificata azzurra Federica Urgesi: la marchigiana si è fermata contro l’ucraina Oleksandra Oliynykova, a segno per 6-1 6-2. Gli incontri dei tabelloni principali sono trasmessi in diretta streaming da SuperTenniX, la piattaforma digitale Fitp.