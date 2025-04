Tennis, Lucrezia Stefanini agli Internazionali d'Italia

Prato, 10 aprile 2025 – Lucrezia Stefanini giocherà gli Internazionali d'Italia. E' quanto reso noto stamani da Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, il quale ha annunciato i nomi dei giocatori e delle giocatrici titolari della “wild card” che permetterà loro l'accesso al tabellone principale della manifestazione tennistica di Roma. E fra loro, ci sarà anche la quasi ventisettenne di Carmignano, scelta insieme a Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e Giorgia Pedone. Lucrezia, del resto, è nel pieno della maturità agonistica: rispetto alle passate stagioni è fin qui forse mancato l'acuto rappresentato dalla vittoria di un torneo, ma il tempo non manca e il fatto di partecipare a competizioni ad alto coefficiente di difficoltà rappresenta certamente un punto da tenere in considerazione. Lo scorso gennaio Stefanini si è ad esempio cimentata negli Australian Open, come già fatto altro volte in passato, e lo scorso 7 marzo si era arrampicata sino ai quarti di finale del W75 Porto. Stefanini è salita a quota 324 vittorie in 577 incontri disputati in carriera, è la sesta miglior tennista d'Italia secondo il ranking italiano e la numero 149 a livello globale secondo il ranking WTA. Poco meno di un biennio fa era riuscita a suon di ottime prestazioni a scalare la graduatoria, fino a raggiungere la novantanovesima posizione globale. Ma chissà che non possa nuovamente tagliare quel traguardo, nei prossimi mesi. Ripartendo proprio dagli Internazionali che si apriranno nella capitale il prossimo 29 aprile.

G.F.