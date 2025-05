Tennis, Lucrezia Stefanini saluta gli Internazionali d'Italia

Prato, 10 maggio 2025 – Partiva dal primo turno (e dal tabellone principale) degli Internazionali d'Italia a Roma grazie alla “wild card” conferita dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

L'”avventura romana”, per Lucrezia Stefanini, è tuttavia terminata: l'attuale sesta miglior tennista italiana è stata sconfitta dalla russa Veronika Kudermetova. La giocatrice di Carmignano si è fatta valere, ma la rivale ha ricordato i motivi che l'hanno portata a raggiungere tempo fa la “top ten” delle migliori tenniste al mondo, imponendosi per 7-5, 6-2.

A Lucrezia, rispetto alle passate stagioni è fin qui forse mancato l'acuto rappresentato dalla vittoria di un torneo, ma il tempo per provvedere non le manca e il fatto di partecipare a competizioni ad alto coefficiente di difficoltà rappresenta certamente un punto da tenere in considerazione. Lo scorso gennaio Stefanini si era ad esempio cimentata dell'Australian Open, come già fatto altro volte in passato, e lo scorso 7 marzo si era arrampicata sino ai quarti di finale del W75 Porto. Ad ogni modo, la quasi ventisettenne carmignanese è salita a quota 326 vittorie in 582 incontri disputati in carriera (con una percentuale di successi del 56,01%) risalendo sino alla 148esima posizione della classifica WTA. Circa un biennio fa era riuscita a suon di ottime prestazioni a scalare la graduatoria, fino a raggiungere la novantanovesima posizione globale. Ma ci sono tutte le premesse per provare a risalire la china.

G.F.