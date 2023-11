Tennis serie A1. Lo Junior Perugia pareggia 3-3 a Sassuolo . Verdetti-salvezza rimandati all’ultimo turno

Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance conquista un punto importante a Sassuolo e resta in corsa per il secondo posto che vorrebbe dire salvezza diretta in serie A1 (contro lo Sporting Club Sassuolo finisce 3-3.). Ad una giornata dal termine del girone eliminatorio, i gialloblù sono appaiati agli emiliani, in seconda posizione, con 6 punti in 5 gare, ma Sassuolo vanta al momento un incontro vinto in più dei perugini. Verdetti rimandati all’ultima giornata, quando in via XX settembre arriverà la capolista Ct Palermo già vincitrice del girone e qualificata per le semifinali scudetto, mentre gli emiliani faranno visita al fanalino di coda Tc Bisenzio. Solo allora si saprà chi potrà festeggiare la permanenza in A1 e chi invece dovrà disputare i playout. Sassuolo lo spagnolo Roberto Carballes Baena (nr. 61 Atp) e l’azzurro Raul Brancaccio (194), mentre Tarpani e Grasselli hanno schierato Mansouri che ha vinto in rimonta con Brancaccio. Come in rimonta ha vinto Moroni con Bondioli.

Nulla ha potuto invece Francesco Passaro al cospetto di Carballes Baena (6-4 7-5), così come, Casucci si è dovuto inchinare a Ricci. Sul 2-2, doppi da brividi terminati entrambi al super tie-break. La coppia PassaroMansouri non ha tradito le attese sconfiggendo Brancaccio e Carballes Baena, mentre Moroni e Casucci hanno pagato dazio al cospetto di Bondioli e Mazzoli.