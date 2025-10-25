Tennis, Sinner in finale a Vienna: battuto De Minaur 6-3, 6-4

Roma, 25 ottobre 2025 – Jannik Sinner è in finale nel torneo di Vienna, dopo aver battuto Alex De Minaur (6-3, 6-4) con una prova vigorosa, contro un avversario da sempre capace di tutto nel bene e nel male.

Quello che inizia la partita, sotto gli occhi del padre e della fidanzata, è un Sinner feroce sul piano sportivo, anche più del solito. E infatti la partenza fa pensare ad un match in discesa: Jannik vince il primo gioco tenendo il servizio, fa subito il break e va 2-0 contro un De Minaur falloso, ma molta parte del merito sta nell’aggressività dell’azzurro. Che tiene il servizio nel terzo e fa ancora il break nel quarto game, 4-0. Nel quinto Sinner ha la palla per andare sul 5-0, non la sfrutta e non solo si trova ad affrontare la prima palla break dopo 29 turni di servizio, ma anche a perdere il primo gioco in tutto il torneo. Sul 4-1 compare qualche errore in più nel gioco dell’italiano, De Minaur si procura la palla del 2-4 ma la manda in rete e poi regala un altro errore, palla break per rispondere subito, De Minaur la annulla di diritto e accorcia su una palla in rete di Sinner: 2-4. L’australiano cresce costantemente, Sinner sembra lasciargli un po’ di spazio ma si riprende al servizio e va 5-2, De Minaur è tornato definitivamente in partita e tiene il suo turno di battuta. A quel punto sul 5-3 Sinner può servire per chiudere il primo set: De Minaur sbaglia subito e poi incassa un turbodritto, sul 30-15 Sinner piazza l’ace e si procura uno smash che non fallisce, trasformando il primo setpoint per il 6-3.

De Minaur non ci sta, e parte vincendo il servizio a zero nel primo game del secondo set, Sinner risponde, ma con due ace l’australiano va 2-1. Sinner risponde, 2-2. E apre il game successivo creandosi tre palle per il break: basta la prima, 3-2. La partita è bella, De Minaur restituisce il break, Sinner risponde portandosi 40-15 sul servizio altrui e approfittando del regalo, 4-3. Sinner si è acceso definitivamente, una scivolata sul 30 pari di De Minaur fa temere il ritiro perché l’australiano ha già avuto in passato problemi all’anca, ma si riprende. Sinner non fa regali, chiude con un ace e sul 5-3 va a ricevere per il match. De Minaur non si arrende, vince il game a zero e rimanda l’occasione al servizio dell’italiano. Ace, ace sporco, smash e tre match-point: il punto della vittoria è un errore dell’avversario, che perde per la dodicesima volta contro Jannik.

L’avversario in finale del torneo di Vienna uscirà dalla seconda semifinale, tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, numero 3 del ranking e numero 2 del tabellone. Per Musetti l’importanza del match è doppia, visto che ci sono ancora in palio punti preziosi per qualificarsi alle Finals.

Dopo Vienna, la pattuglia degli italiani si concentrerà su Parigi: cinque sono già ammessi al main draw dell'ultimo Masters 1000 della stagione sul duro indoor, che si giocherà alla Defense Arena a Nanterre e non nell'impianto storico di Bercy. Berrettini ha rinunciato alle qualificazioni, il tabellone potrebbe portare a una semifinale tra Sinner e Musetti, gli altri azzurri iscritti sono Cobolli, che debutterà contro il ceco Machac, Darderi contro Cazaux e Sonego che potrebbe debuttare proprio contro Musetti.