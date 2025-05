Torneo Avvenire al Tennis Club Ambrosiano: al via l'edizione 58 con giovani talenti

È tutto pronto al Tennis Club Ambrosiano per l’edizione numero 58 del Torneo Avvenire, la più grande manifestazione del calendario europeo riservato agli under 16, che da tre anni ha raddoppiato aggiungendo un torneo under 14 in collaborazione con l’Harbour Club. Il tabellone maschile under 14 vedrà ai nastri di partenza il greco Rafael Pagonis, seguito dall’olandese Laurens Drijver, dallo slovacco Max Lorincik e dall’austriaco Moritz Freitag. In attesa delle qualificazioni, sono presenti nell’entry list ben dodici azzurri, guidati da Edoardo Ghiselli. Fra le donne comanda la lettone Darina Matvejeva, seguita dalla britannica Liv Zingg, dalla turca Zeliha Nil Cukurluoglu e dall’altra britannica Sofia Tatu, in casa Italia si distinguono Benedetta Terzoli, Altea Cieno e Victoria Lanteri Monaco.

Tra i ragazzi che hanno partecipato al torneo e hanno poi continuato la loro carriera nel professionismo, diventando campioni, ricordiamo in campo maschile Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Björn Borg, Ivan Lendl, Yannick Noah, Mats Wilander, Stefan Edberg, Franco Davín, Goran Ivaniševic, Roger Federer, Novak Ðjokovic e in campo femminile Hana Mandlíková, Jennifer Capriati, Martina Hingis, Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Maria Sharapova.

S.D.S.