Torneo FITP di Wheelchair Tennis a Porto Sant'Elpidio: Successo e Inclusione

Il Nuovo Circolo Tennis di Porto Sant’Elpidio ha ospitato per tre giorni la terza edizione del torneo FITP di wheelchair tennis che ha richiamato atleti da tutta la penisola. Sui campi del club marchigiano si sono confrontati atleti provenienti da diverse regioni italiane, regalando spettacolo e dimostrando come il tennis in carrozzina non abbia nulla da invidiare a quello tradizionale per intensità, tecnica e passione.

La competizione si è svolta con formula a gironi. Nel Girone 1 la spunta Paolo Stefanizzi del C.T. Novoli Lecce, che precede Fabio Spadoni dell’Ikuvium Padel Rieti. Il Girone 2 vede invece il successo di Gerardo Riccardi del C.S. Tennis Chiugiana Perugia, seguito da Anselmo Ugolini del Tennis Training Foligno.

Una manifestazione che va oltre l’aspetto puramente agonistico, rappresentando un importante momento di aggregazione e crescita per tutto il movimento. L’evento di Porto Sant’Elpidio si inserisce nel progetto di promozione del wheelchair tennis nelle Marche, disciplina che necessita di maggiore visibilità per coinvolgere nuovi praticanti.

Il torneo rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare potenziali atleti a questa specialità, abbattendo pregiudizi e dimostrando che lo sport non conosce barriere. Il Nuovo Circolo Tennis di Porto Sant’Elpidio ha dimostrato ancora una volta la propria vocazione all’accoglienza, mettendo a disposizione strutture all’avanguardia e un’organizzazione impeccabile.

I campi del circolo si sono rivelati ideali per ospitare una manifestazione di questo livello, garantendo agli atleti le migliori condizioni per esprimersi al meglio. L’appello a nuovi praticanti arriva dalla Federazione, che ricorda come chiunque possa avvicinarsi al tennis in carrozzina, indipendentemente dall’età o dal livello di disabilità. Le strutture ci sono, l’attrezzatura pure.