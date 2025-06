TROFEO AZIMUT. Ferrari contro Pecci. Finale tricolore al Città dei Mille

Parla italiano la finale del Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000$, terra battuta) che vedrà impegnati Gianmarco Ferrari (nella foto) e Alessandro Pecci. Il primo, sceso al numero 604 del mondo dopo essere entrato qualche anno fa nella top-400 a causa di un 2024 totalmente incolore, ha dimostrato che il suo mancino vale qualcosa in più non concedendo scampo a Giuseppe La Vela, battuto 6/2, 6/4, confermando l’unico precedente risalente al 2023, a lui favorevole. Oggi dovrà tirare fuori il meglio per sopravanzare un Pecci reduce da un giugno di fuoco, e non solo per le alte temperature che avvolgono anche il Tennis Club Città dei Mille. Il romagnolo porta in dote un bilancio di 11 vittorie e 3 sconfitte in questo mese e nell’altra semifinale ha domato le ambizioni del ventunenne ceco Matthew William Donald con il punteggio di 6/1, 7/5. Qualche brivido per lui è arrivato nel secondo set, quando si è trovato per tre volte in ritardo di un break, sempre recuperato, fino allo scatto decisivo nel dodicesimo gioco. Nel frattempo è stato assegnato il titolo di doppio, vinto dal bergamasco Malgaroli in coppia con Samuele Seghetti su Motta/Taddia per 6/3, 6/3.

Silvio De Sanctis