Trofeo Bonfiglio: Derby azzurro Vasamì-Basile ai quarti di finale

Il Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores si è allineato ai quarti di finale e presenta nel programma di oggi (ore 9) la sfida più attesa con il derby azzurro fra Jacopo Vasamì e Pierluigi Basile. I due azzurri, grandi attesi nel singolare maschile, hanno entrambi superato scogli importanti, in una giornata condizionata dalla pioggia, che ha obbligato gli organizzatori a spostare gli incontri al coperto. Il primo a staccare il pass per i migliori otto è stato Basile: il pugliese di nascita, ma umbro d’adozione dopo essersi trasferito alla Tennis Training School di Foligno dove è seguito dal coach Alessio Torresi, ha compiuto l’impresa di giornata battendo Jagger Leach per 6/42, 7/6(2). Lo statunitense, ancora poco avvezzo alla terra, era comunque il secondo favorito del tabellone, e soprattutto è figlio di Lindsay Davenport, ex numero 1 del mondo vincitrice di quattro Slam e 55 tornei Wta.

A seguire è arrivato il successo di Vasamì, bravo a tenere sotto controllo la veemenza dello sloveno Luka Talan Lopatic per 6/4, 7/6(4). La loro sfida assicurerà una presenza italiana in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone il numero 1 Oskari Paldanius viaggia sicuro con il 6/3, 6/4 su Noah Johnston. Nel singolare femminile continua imperterrita la marcia di Lilli Tagger. L’austriaca, allieva di Francesca Schiavone allo Schiavone Tennis Lab di Varese, ha concesso tre giochi (6/1, 6/2) alla tedesca Sonja Zhenikhova e si candida per il titolo.

Silvio De Sanctis