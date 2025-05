Trofeo Bonfiglio: figli d'arte protagonisti nelle qualificazioni

Con i primi 44 incontri dei due tabelloni di singolare, sono cominciate le qualificazioni della 65a edizione del Trofeo Bonfiglio–Internazionali d’Italia Juniores. sono stati ben 53 i tennisti italiani a scendere in campo, ma a scatenare l’attenzione sulle tribune del Tennis Club Milano Bonacossa è stata la presenza di molti figli d’arte. Derby tra Mattia Pescosolido, figlio dell’ex numero 42 del mondo Stefano, e Leonardo Ljubicic, erede dell’ex numero 3 del mondo Ivan, che gioca per la Croazia. Ad imporsi il figlio dell’ex tennista ciociaro col punteggio di 6/3, 4/6, 11/9. Ma ancora più curiosità ha destato Emanuel Ivanisevic, secondogenito di Goran, impegnato contro Federico Sartori. Ebbene, il figlio dell’ex re di Wimbledon è approdato vittoriosamente al secondo turno con il punteggio di 7/5, 6/0. Qualcuno sostiene possegga molte delle doti sia positive che negative mostrate dal famoso padre, capiremo meglio nel proseguimento dell’avventura milanese, a cominciare dal prossimo avversario Pietro Bonivento. Negli altri match di giornata, successo pronosticato per il bulgaro Dimitar Kisimov (n°3 del tabellone cadetto) per 7/6, 6/2 su Carlo Zucchini Solimei. Nel tabellone femminile entreranno in scena oggi le prime sedici teste di serie raggiunte da Ferrazzoli, Francesconi, Paoletti Agosti, Mavero, Montenet, D’amico, De Angelis, Proietti, Zocco, Castracani e Scaldalai. Silvio De Sanctis