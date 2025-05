Trofeo Bonfiglio: Vasamì e Basile avanzano agli ottavi di finale

Si aggrappano ai soli Jacopo Vasamì e Pierluigi Basile le speranze italiane nella 65esima edizione del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores. Sui campi in terra battuta del TC Milano Bonacossa di via Arimondi, Vasamì è stato lungamente impegnato dallo statunitense Maxwell Exsted, che lo ha trascinato in entrambi i set al tie break, dove è uscita la maggiore esperienza dell’azzurro. Più tranquillo il successo di Basile, vincitore 6/3, 6/3 sul colombiano Alejandro Arcila, testa di serie numero 14 del tabellone.

Torneo finito invece per Matteo Gribaldo (6/2, 6/2 dal bulgaro Ivan Ivanov), Raffaele Ciurnelli (7/6, 7/6 dal russo Timofei Derepasko) e Gabriele Crivellaro (6/4, 6/3 dal l’ucraino Nikita Bilozertsev). Promosso anche Jagger Leach, uno dei quattro statunitensi agli ottavi: il figlio di Lindsay Davenport si è distratto nel secondo set contro il russo Ruslan Kasttsiukevich, poi ha dominato per 6/3, 3/6, 6/0.

In campo femminile continua a destare attenzione Lilli Tagger. La 17enne che studia a Bolzano e si allena allo Schiavone Tennis Lab di Varese con Francesca Schiavone, ha messo fine alla corsa di Carla Giambelli, arresasi con un doppio 6/4 alla potenza dell’austriaca di nascita, ma italiana d’adozione. Nel singolare femminile non rimane a questo punto traccia di presenza italiana, perché anche Sara Angelica nulla ha potuto contro l’olandese Antonia Stoyanova, per 4/6, 6/0, 6/2.

Oggi il programma propone a partire dalle ore 9, gli ottavi di finale con ingresso gratuito.

Silvio De Sanctis