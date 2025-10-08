Tutto sul Six Kings Slam 2025: guida tv, giocatori in tabellone e montepremi (da capogiro)

Roma, 8 ottobre 2025 - Non è un torneo ufficiale, ma "vale" quanto - se non più - di uno Slam. Il tennis mondiale torna sotto i riflettori del Golfo con un evento che unisce sport, spettacolo e business: il Six Kings Slam, torneo-esibizione di lusso che si terrà a Riad dal 15 al 18 ottobre 2025. Sei giocatori, un solo vincitore, un montepremi che lascia poco spazio all’immaginazione: 6 milioni di dollari al campione, un assegno da capogiro che rende questo evento la più remunerativa esibizione tennistica di sempre. I protagonisti dell’edizione 2025 sono nomi che bastano da soli a riempire stadi e palinsesti: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, subentrato all’ultimo momento a Jack Draper, fermato da un infortunio. Un cast da sogno, quasi delle ATP Finals anticipate, ma senza punti in palio: solo competizione, gloria e – soprattutto – cachet milionari. Infatti, ciascun partecipante riceve 1,5 milioni di dollari garantiti solo per la presenza.

Il format e dove vederlo

Il torneo si svolge in quattro giorni, dal 15 al 18 ottobre, con il 17 come giorno di pausa, nel rispetto delle regole ATP per gli eventi esibizione. Le partite si giocano all’interno della moderna Anb Arena di Riad, impianto da 8.000 posti intitolato alla Arab National Bank, sponsor principale. Il format prevede un tabellone a eliminazione diretta: quarti, semifinali e finale. Le partite, seppur non ufficiali, vengono giocate con alto livello di intensità. L’anno scorso fu proprio Sinner a trionfare nella prima edizione, superando Alcaraz in una finale combattuta. La grande novità dell’edizione 2025 è la trasmissione in esclusiva mondiale su Netflix. Non si tratta solo di uno streaming, ma di una vera e propria produzione televisiva internazionale, con regia cinematografica, telecamere immersive e un impianto scenografico pensato più per l’intrattenimento che per la semplice cronaca sportiva. Per Netflix è una prima assoluta nel tennis in diretta, mentre per l’Arabia Saudita rappresenta un ulteriore passo nell’integrazione tra sport e entertainment, nell’ambito della più ampia “Riyadh Season”, il maxi-festival culturale e sportivo voluto dal governo saudita.

Un evento vetrina (e strategico)

Il Six Kings Slam è molto più di un’esibizione. È il simbolo della nuova geopolitica dello sport, con l’Arabia Saudita sempre più attiva nell’acquisizione di eventi internazionali. Il tennis, elegante e globale, si presta perfettamente all’immagine che il Paese vuole proiettare: modernità, apertura, lusso. Dietro le quinte c’è la strategia della Vision 2030, il piano di trasformazione economica del principe Mohammed bin Salman. Il tennis è una delle leve scelte per diversificare l’economia e attrarre turismo. Non a caso, il calendario saudita si arricchisce ogni anno: dal 2024 le WTA Finals si giocano a Riad, così come le Next Gen ATP Finals saranno ospitate a Gedda fino al 2027. Anche le grandi stelle diventano parte del progetto: Rafael Nadal è ambassador ufficiale della federazione saudita dal 2024, Matteo Berrettini promuove progetti per i giovani, e Ons Jabeur è legata al marchio Kayanee, iniziativa femminile sostenuta dal Public Investment Fund. Il messaggio è chiaro: il tennis in Arabia Saudita non è solo show, ma anche infrastrutture, formazione, e penetrazione sociale. Il progetto “Tennis for All” ha portato il tennis in centinaia di scuole del Paese, con l’obiettivo di un milione di praticanti entro il 2030. Intanto, va in scena il Six Kings Slam, pronto a dominare l’attenzione mediatica e confermarsi come uno degli eventi più chiacchierati (e lucrativi) dell’anno. E mentre i sei “re” si sfidano per un trono dorato, Riad si candida sempre più apertamente a capitale del tennis del futuro.