Tyra Caterina Grant: il nuovo volto del tennis femminile azzurro

Suo padre è stato un buonissimo cestista, che ha girato tutta l’Italia da Milano a Bologna, da Venezia a Livorno ad Avellino. E che ha preso la cittadinanza italiana per matrimonio, con Cinzia. La figlia Tyra è il nome nuovo del tennis femminile azzurro, dopo aver fatto la sua scelta che ha annunciato nei giorni scorsi. Ha già vestito la maglia degli Stati Uniti, ma preferisce quella dell’Italia: "Ho scelto di giocare per l’Italia. Qualche giorno fa sono scesa in campo per la mia partita qui a Roma e accanto al mio nome è comparsa la bandiera italiana. Penso che l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni", ha raccontato all’Adnkronos.

Tyra Caterina Grant ha 17 anni, attualmente è la numero 335 nel ranking Wta e a Roma esordirà nel tennis che conta: "Mia mamma è italiana, mio padre americano. Io sono nata e cresciuta in Italia, ho sempre studiato qui, i miei amici sono qui. Mi sento italiana al 100%. Non vedo l’ora di esordire agli Internazionali d’Italia. Mi hanno dato una wild card per il tabellone principale, ne ho vinta una anche per il doppio. L’obiettivo come in tutti i tornei è sempre di vincere, anche se so che sarà complicato – ha detto Tyra –. Spero comunque di riuscire a vincere qualche partita in tabellone. Voglio passare il primo turno e poi giocarmela contro una testa di serie".

E magari di incontrare il numero uno al mondo, anche se il suo idolo non è Sinner, ma Djokovic: "Non ho ancora visto Sinner, ma appena ci vedremo parleremo anche della mia decisione. L’ultima volta l’ho incontrato in Australia, ma vorrei chiedergli come ci si sente ad aver vinto due Slam ed essere riuscito a confermarsi. Il mio sogno è di diventare numero uno del mondo e vincere più slam possibile, vado ad allenarmi tutti i giorni e tutti questi sacrifici sono perché un giorno possa diventare la migliore giocatrice".