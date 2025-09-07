Un match point per il trono

Due ragazzi, un solo trono, e il match point che vale tutto. La ’bella’ dopo Parigi e Wimbledon per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz conduce alla vetta del ranking al tempo dei nuovi dominatori. Mai nell’era Open due tennisti si sono trovati in finale per tre volte consecutive in un anno, la quarta per Jannik, che raggiunge nell’olimpo altri tre big: Laver, Federer e Djokovic. Comunque andrà, chiunque alzerà la coppa a fine partita, da domani sarà il numero 1 del mondo.

Tra loro e gli altri ancora c’è un oceano, perché amano spingersi "al limite, questa è la cosa più bella". Sì, Jannik Sinner si esalta nel gusto della lotta, lo ha fatto l’altra notte, uscendo vincitore da una partita che si stava facendo complicata contro Aliassime e dovrà farlo stasera (diretta dalle 20 su Supertennis e Sky), contro la sua nemesi perfetta.

L’azzurro guarda avanti, ma nel prime time newyorkese non è andato tutto liscio contro il gigante Auger Aliassime: "un altro giocatore rispetto a Cincinnati". Sì, il canadese battuto poche settimane fa nell’Ohio 6-0, 6-2 nelle ultime partite ha fatto vedere uno stato di forma eccezionale. A fare la differenza proprio quel servizio imprendibile per i comuni mortali.

E Jannik? Questa volta non ha fatto il computer, ma ci ha messo il cuore: la vittoria numero 300 in carriera è lotta pura, contro un avversario insidioso e vale l’ennesima serie di record. L’altoatesino è il quarto uomo dell’era Open a centrare la finale in tutti gli Slam della stagione e si allunga la striscia di vittorie consecutive sul cemento: 27 come Novak Djokovic.

Uno. L’unico punto perso al servizio da Auger Aliassime nel secondo parziale, che ha permesso al canadese di strappare un set a Jannik. Un passaggio giocato a ritmi stellari, chiaramente impossibile da replicare per tutta la partita. Sinner invece alla battuta non brilla: scarsa continuità con la prima di servizio (sotto il 45%) e 5 palle break concesse: il canadese riuscirà a conquistarne solo una, ma è quanto basta. Dietro tutto c’è forse un problema all’addome lamentato dal numero 1, che a fine secondo set costringe l’azzurro a recarsi nello spogliatoio per un trattamento. "Nulla di preoccupante" dirà l’altoatesino al termine dell’incontro. Le conferme arrivano anche da coach Vagnozzi, che mette in guardia: "Carlos proverà a fare qualcosa di diverso rispetto alla finale di Wimbledon, quindi dobbiamo prepararci. Sarà importante lavorare su qualche dettaglio tattico. Poi bisogna andare a giocare, godersela e spingere senza pressioni". Sì, perché pure il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump assisterà al match, sarà il primo da quando Bill Clinton vide Venus Williams vincere la finale femminile nel 2000.

Il servizio. La preparazione dovrà in qualche modo iniziare da qui. Perché supera a stento il cinquanta per cento la quantità di prime servite in semifinale. Sarà proprio il colpo di inizio gioco l’aspetto che dovrà maggiormente curare Jannik in vista della partita contro Alcaraz. L’altra notte è riuscito persino a mettere a segno un paio di ace di seconda, ribaltando l’inerzia di un terzo set che si stava facendo pericoloso.

Guardiamo indietro: Wimbledon, ultima vittoria (in finale) di Sinner sullo spagnolo: la percentuale di prime vola ben oltre il 60 per cento, una delle chiavi del match. Chiaro, a New York è tutta un’altra superficie rispetto all’erba, ma incidere subito sullo scambio aiuterebbe sicuramente Jannik ad accorciare scambi e match, allontanando il pericolo di una partita maratona, non proprio il suo terreno di caccia ideale. Carlitos non ha perso un set da inizio torneo e ha sete di vendetta Slam dopo la sconfitta a Curch Road.

Altro precedente. La finale del Roland Garros, sfuggita dalle mani di Sinner proprio sul più bello, ancora una volta percentuali al servizio poco sopra il 50 per cento: 53, contro il 59 di Alcaraz che poi si è portato a casa il titolo. La battuta è la chiave in una sfida già diventata un’epopea.

Da affrontare a mente sgombra: "Non pensiamo al ranking o ai titoli da difendere – ha detto Jannik a Supertennis –, penso solo che domenica ci sarà un avversario molto difficile da affrontare", ieri intanto si è fatto un’oretta di allenamento sui campi coperti. C’è un avversario cresciuto, migliorato proprio come Sinner: "Quando abbiamo giocato qui la prima volta eravamo giovani e si tirava senza pensarci troppo. Oggi bisogna ragionare e fare aggiustamenti", così la vetta del tennis ha fatto diventare grandi quei ragazzi.