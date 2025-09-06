Us Open 2025, finale Sinner-Alcaraz quando si gioca e dove vederla

New York, 6 settembre 2025 - Come da previsione, tocca ancora una volta a loro due, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il titolo agli Us Open 2025 se lo contendono il numero uno e il numero due del mondo, che tornano ad affrontarsi a distanza di poco meno meno di due mesi dalla finale di Wimbledon, che ha visto trionfare il nostro portacolori, e a meno di un mese da quanto accaduto in quella di Cincinnati, con Jannik costretto a ritirarsi nel corso del primo set (5-0 per lo spagnolo) a causa di un virus che lo ha messo ko. L'altoatesino si presenta all'atto conclusivo dopo l'affermazione in quattro set ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime e con il desiderio di confermarsi campione del torneo sul cemento americano. Dall'altra parte l'iberico non ha concesso alcun set agli avversari durante la manifestazione. Il successo in semifinale ai danni di Nole Djokovic è stato netto (6-4, 7-6, 6-2). Adesso la tavola è apparecchiata per l'ennesimo, grande, spettacolo fra i due dominatori di quest'epoca del tennis mondiale, che oltre che il titolo degli Us Open si contendono anche la posizione numero uno del ranking. Chi avrà la meglio si prenderà tutto.

Il ranking

Come detto, la finalissima degli Us Open vale anche la prima posizione del ranking Atp. A inizio torneo, Sinner aveva due strade davanti a sé per difendere la vetta: vincere la manifestazione oppure totalizzare 60 punti in più del rivale, il che significava superare un turno in più di Carlos. Come da pronostico, entrambi hanno raggiunto l'atto conclusivo. Dovesse essere Alcaraz a imporsi, l'iberico si riprenderebbe quel primato conquistato per la prima volta nel 2022, proprio dopo il trionfo agli Us Open. Il classe 2003 ha poi guardato tutti dall'alto al basso per 36 settimane. In classifica, lo spagnolo salirebbe a quota 11.540 punti, 790 in più di Jannik (10.780). Fosse invece l'italiano a festeggiare il titolo, allora manterrebbe la prima posizione con 11.480 punti, 640 in più di Carlos (10.840).

Il montepremi

Raggiungendo la finale, Sinner e Alcaraz si sono messi in tasca poco più di 2,1 milioni di euro. Chi alzerà al cielo il trofeo riceverà un bell’assegno per il conto in banca da 5 milioni di dollari, il premio più alto mai assegnato nella storia del tennis. Un aumento del 39% rispetto ai 3,6 milioni garantiti ai campioni del 2024.

I precedenti fra i due

I due giovani rivali si sono affrontati già varie volte. Per la precisione sono 14 i precedenti, con il bilancio che sorride all'iberico, vittorioso in nove occasioni, l'ultima delle quali per il ritiro di Jannik. Il primo match fra l'italiano e lo spagnolo risale ai Challenger: ad Alicante, nel 2019, il padrone di casa ha festeggiato per 6-2 3-6 6-3. A livello di Masters 1000, l'azzurro e lo spagnolo si sono scontrati per la prima volta nel 2021 a Parigi-Bercy, dove nel secondo turno è stato l'iberico a trionfare per 7-6, 7-5. La prima affermazione di Sinner è arrivata nel 2022, sul campo centrale di Wimbledon. Il nostro portacolori ha dominato la sfida per lunghi tratti, costringendo Alcaraz ad alzare bandiera bianca per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 e conquistando così il pass per i quarti di finale. Sempre nel 2022, il nativo di San Candido ha mandato al tappeto l'avversario anche in occasione della finale dell'Atp 250 di Umago, sconfiggendolo per 6-7, 6-1, 6-1. Ecco poi il precedente nei quarti dello Us Open 2022, con Alcaraz che ha centrato la vittoria per 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3. Nel 2023, l'iberico si è imposto nella semifinale di Indian Wells (7-6, 6-3), mentre nella semifinale del Masters 1000 di Miami ha avuto ragione il nostro portacolori (6-7, 6-4, 6-2). Stesso esito al termine del match valido per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino (7-6, 6-1). Nel 2024, il primo duello è andato in scena nella semifinale di Indian Wells e ha sorriso all'attuale numero 2 del mondo (1-6, 6-3, 6-2). Quella è stata la prima di cinque affermazioni di fila, arrivate nella semifinale del Roland Garros 2024 (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3), nella finale dell'Atp 500 di Pechino (6-7, 6-4, 7-6), nella scorsa finale degli Internazionali d'Italia (7-6, 6-1) e infine nell'atto conclusivo dell'ultimo Roland Garros (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6). A Wimbledon però Sinner ha interrotto la striscia vincente di Alcaraz, sconfiggendolo 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Infine, il già citato episodio ad agosto a Cincinnati.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima dell'edizione scorsa, in cui si è laureato campione battendo in finale Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open era datato 2022, quando aveva raggiunto i quarti di finale, dove era stato sconfitto in cinque set da Alcaraz. Nel 2023 e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si era interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il classe 2001 non era riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere la sfida

La finale fra Sinner e Alcaraz si disputa domenica 7 settembre. La sfida all’Arthur Ashe Stadium prenderà il via alle 20 (ora italiana). L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

