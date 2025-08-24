Us Open 2025, gli italiani in campo lunedì 25 agosto

Roma, 24 agosto 2025 - Il secondo giorno di gara degli Us Open 2025 prosegue nel segno di diversi appuntamenti importanti per gli italiani: compreso un derby, quello tra Flavio Cobolli e Francesco Passaro.

Us Open 2025: gli italiani in gara lunedì 25 agosto

La giornata azzurra in realtà sarà aperta alle 17, ora italiana, da Elisabetta Cocciaretto, che nel primo match sul Campo 9 sfiderà Yulia Putintseva nell'ambito dei 64esimi di finale: la vincente affronterà chi avrà la meglio tra Anna Kalinskaja e Clervie Ngounoue. Ancora prima, non prima dell'1 (a New York sarà ancora domenica) sul Louis Armstrong Stadium, Jasmine Paolini se la vedrà con Destanee Aiava, un'avversaria inedita, il cui match metterà in palio una tra Aljaksandra Sasnovic e Iva Jovic. Non prima delle 19, ma come secondo match sul Campo 10, Mattia Bellucci se la vedrà con Sheng Juncheng, anche in questo caso un match valido per il primo turno. Tra i due giocatori non esistono precedenti, con il ranking che in teoria sorride l'azzurro (posizione numero 63 contro la 108 del cinese). Inoltre, Juncheng, nonostante un talento cristallino, è alle prese con problemi fisici che potrebbero pregiudicarne la resa in particolare al netto dei cinque set: gli oltre sei mesi di assenza dai campi hanno fatto scivolare il cinese fuori dalla top 100, con la classifica che potrebbe ulteriormente peggiorare nelle prossime settimane. Bellucci, che l'anno scorso aveva debuttato nel tabellone principale degli Us Open, è reduce dal successo di inizio mese del Challenger a Sumter e, parlando di Slam, dall'eliminazione nelle qualificazioni dell'Australian Open 2025 e dall'uscita di scena al terzo turno a Wimbledon 2025, finora il suo miglior risultato. Chi vincerà sfiderà il vincente tra il gigante Reilly Opelka e Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 del tabellone. Sempre a partire dalle 20, come terzo match del Campo 5, ci sarà il derby tra Cobolli e Passaro, con il primo in vantaggio 1-0 nei precedenti con il secondo grazie a una vittoria datata 2022 in un Challenger. All'epoca i due erano quasi allo stesso livello: da allora è cambiato tanto, perché oggi Cobolli è il numero 26 del ranking, mentre Passaro è il 121esimo. Chi la spunterà nel derby tutto azzurro dovrà affrontare il vincente tra Jenson Brooksby e Aleksandar Vukic.

Dove vedere gli Us Open 2025 in tv e streaming

Gli Us Open 2025 saranno visibili in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212), oltre alla piattaforma SuperTennis Plus e, previo abbonamento, su Sky tramite i canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus. Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.

