Us Open 2025, gli italiani in campo mercoledì 27 agosto

Roma, 26 agosto 2025 - La quarta giornata degli Us Open 2025 proporrà italiani in gara già a partire dalla notte, con Mattia Bellucci che andrà a caccia dell'impresa contro Carlos Alcaraz nel secondo turno del torneo di New York. E non solo, con una contemporaneità che non farà felici i tifosi meno nottambuli.

Us Open 2025: gli italiani in gara mercoledì 27 agosto

L'azzurro affronterà la testa di serie numero 2 del tabellone a partire dall'1 (ora italiana) nel primo match in programma sull'Arthur Ashe Stadium. I due giocatori si sono già affrontati una volta: era l'8 gennaio 2020 e Alcaraz si imponeva in 2 set in un torneo ITF in casa, a Manacor. Da allora lo spagnolo è cresciuto ancora di più e, dopo il successo su Reilly Opelka, sogna quella che sarebbe la vittoria numero 30 nel circuito principali contro tennisti italiani: Bellucci permettendo. Il lombardo è invece reduce dal successo nel primo turno contro Shang Juncheng e andrà a caccia di un'impresa nell'ora in cui i tifosi italiani dovranno sdoppiarsi per seguire anche Jasmine Paolini, che sempre all'1 sfiderà Iva Jovic nel primo match del Louis Armstrong Stadium. Le due giocatrici si sono affrontate una volta, a marzo di quest'anno nel secondo turno degli Indian Wells 2025: vinse in 3 set l'azzurra, che nel turno successivo spera di doversela vedere con una tra McCartney Kessler e Marketa Vondrousova dopo aver liquidato Destanee Aiava in 2 set. Si passa al pomeriggio, alle 17 (ora italiana) e sul Campo 12, per la sfida tra Luciano Darderi ed Eliot Spizzirri: il loro, il primo incontro in assoluto, sarà il terzo in programma e potrebbe iniziare non prima delle 20.30, con il vincente che affronterà uno tra Bellucci, dunque con l'ipotesi di un altro derby azzurro, e Alcaraz, con il tennista italo-argentino che è arrivato al secondo turno battendo Rinky Hijikata in 3 set.

Dove vedere gli Us Open 2025 in tv e streaming

Gli Us Open 2025 saranno visibili in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212), oltre alla piattaforma SuperTennis Plus e, previo abbonamento, su Sky tramite i canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus. Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.

Vuelta 2025, tappa 4: vince Turner. Gaudu maglia rossa