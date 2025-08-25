Us Open 2025, gli italiani in campo martedì 26 agosto

Roma, 25 agosto 2025 – Programma ricchissimo per gli italiani anche nella terza giornata degli Us Open 2025, quella che chiude il primo turno: il piatto forte è Jannik Sinner, che comincerà il suo cammino nella difesa del titolo affrontando Vit Kopriva, ma anche il resto del menù promette molte emozioni.

Us Open 2025: gli italiani in gara martedì 26 agosto

Quello tra il numero 1 del ranking e il ceco sarà il secondo match sull'Arthur Ashe, che comincerà non prima delle 17.30 (ora italiana): il vincente se la vedrà con uno tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori. Spostandosi sul Louis Armstrong, la prima partita sarà quella tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard, con inizio alle 17. L'azzurro, numero 10 del ranking, è in vantaggio per 2-0 contro il francese, numero 37: l'obiettivo del toscano è provare a risalire la china, magari fino a quella posizione numero 6 toccata nella prima parte di un 2025 che poi ha preso un'altra piega.

Parlando dello Slam di New York, il miglior risultato raggiunto finora in carriera è il terzo turno, toccato nel 2022 e nel 2024: chi la spunterà affronterà il vincente dell'incontro tra Quentin Halys e David Goffin. Passando al Campo 7, il primo match di giornata sarà quello tra Matteo Arnaldi e Francisco Cerundolo, al via alle 17. Tra i due giocatori non esistono precedenti, ma i favoriti del pronostico, ranking alla mano (posizione numero 19 contro la 64) sembrano sorridere all'argentino, mentre il ligure proverà almeno ad eguagliare il miglior risultato raggiunto a New York (il quarto turno nel 2023): chi vincerà se la vedrà con uno tra Leandro Riedi e Pedro Martinez. Il terzo match sul Campo 12, attivo a partire dalle 17, sarà quello tra Lorenzo Sonego, che a New York ha raggiunto il secondo turno nel 2018, nel 2019 e nel 2023, e Tristan Schoolkate, rispettivamente numero 46 e numero 96 del ranking, il cui vincente affronterà uno tra Aleksandr Bublik e Marin Cilic.

Dove vedere gli Us Open 2025 in tv e streaming

Gli Us Open 2025 saranno visibili in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212), oltre alla piattaforma SuperTennis Plus e, previo abbonamento, su Sky tramite i canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus. Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.