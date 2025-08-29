Roma, 29 agosto 2025 - La settima giornata degli Us Open 2025 vedrà l'Italia impegnata a provare a risollevare la propria spedizione dopo le pessime notizie del venerdì di New York.

Us Open 2025, gli italiani in campo sabato 30 agosto

E' infatti finito il cammino nell'ultimo Slam dell'anno sia di Luciano Darderi, sconfitto da Carlos Alcaraz in 3 set, sia di Jasmine Paolini, che cede in 2 set a Marketa Vondrousova. Sparisce così l'azzurro dal tabellone femminile, mentre quello maschile si assottiglia e lo farà inevitabilmente ancora di più dopo il terzo turno, che proporrà il derby tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, primo match sul Louis Armstrong Stadium, con inizio a partire dalle 17 (ora italiana). Nel round precedente il toscano ha battuto David Goffin in 3 set, mentre il romano ha avuto la meglio di Jenson Brooksby (e del pubblico statunitense) dopo una maratona di 5 set, in ben 4 ore e 33' di gioco a confronto delle 2 ore e 3' del rivale di giornata, ma amico nella vita. Chissà se la stanchezza potrà fungere da fattore in una sfida con un solo precedente, che sorride Musetti: correva il 2018 e nella categoria juniores l'attuale numero 10 del ranking si imponeva a Santa Croce su colui che oggi è il numero 26. Chi la spunterà nel primo incontro da senior se la vedrà con chi vincerà tra Jaume Munar e Zizou Bergs. Il secondo match sull'Arthur Ashe Stadium, che aprirà i cancelli alle 17.30, sarà invece quello tra Jannik Sinner, reduce dal successo su Alexei Popyrin, e Denis Shapovalov, che dunque orientativamente non dovrebbe iniziare prima delle 19. Curiosamente, il canadese ha vinto l'unico precedente tra i due giocatori, risalente al primo turno degli Australian Open 2021. Altri tempi per entrambi, come si evince già dal ranking dell'epoca: l'azzurro era il numero 32 e in quella fase iniziale di carriera non aveva mai vinto un incontro al netto dei cinque set, mentre Shapovalov era il numero 12, mentre il presente vede i due rispettivamente leader e numero 29 del circuito principale. Chi la spunterà stavolta se la vedrà con uno tra Aleksandr Bublik e Tommy Paul.

Dove vedere gli Us Open 2025 in tv e streaming

Gli Us Open 2025 saranno visibili in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212), oltre alla piattaforma SuperTennis Plus e, previo abbonamento, su Sky tramite i canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus. Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.