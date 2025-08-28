Us Open 2025, gli italiani in campo venerdì 29 agosto

Roma, 28 agosto 2025 - La sesta giornata degli Us Open 2025 proporrà in campo due italiani, con Luciano Darderi ad aprire le danze.

Us Open 2025: gli italiani in gara venerdì 29 agosto

Il tennista italo-argentino, reduce dal successo in 4 set contro Eliot Spizzirri e ancora prima da quello in 3 set contro Rinky Hijikata, dovrà vedersela con Carlos Alcaraz, che a sua volta ha già battuto un italiano, per la precisione Mattia Bellucci, steso in 3 set, regalandosi la 30esima vittoria contro un azzurro nel circuito principale. Per Darderi, che mai ha affrontato in carriera il fuoriclasse spagnolo, il terzo turno è già il miglior risultato in carriera nello Slam di New York, ma alle 17.30 (ora italiana), nel contesto del primo match di giornata all'Arthur Ashe Stadium, la caccia a quello che sarebbe un sogno è lecita: sogno che, negli eventuali ottavi di finale, lo metterebbe di fronte a chi vincerà il derby tutto francese tra Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech. A partire dalle 17, come secondo match sul Grandstand e dunque orientativamente non prima delle 19, Jasmine Paolini sfiderà Marketa Vondrousova in un match che metterà in palio gli ottavi contro una tra Elena Rybakina ed Emma Raducanu. La le due giocatrici esiste un solo precedente e neanche tanto recente: correva il 2017 e a Biel, in Svizzera, la ceca, che nel turno precedente ha battuto McCartney Kessler in 2 set, si imponeva con i medesimi parziali. La toscana invece, tornando al recente passato, nel match precedente ha liquidato, Iva Jovic con un doppio 6-3. Non solo il campo e il tennis giocato: in queste ore Paolini è sulla bocca di tutti anche per quella che da molti è stata già ribattezzato lo scatto dell'anno, con il volto dell'atleta perfettamente ripreso nel logo della racchetta. L'autore è il fotografo Ray Giubilo, ringraziato di persona dalla numero 8 del ranking Wta. La speranza di 'Jas' ora è aggiungere altre istantanee alla sua avventura a New York. "E' stato un periodo non facile: ora ho ritrovato serenità ed equilibrio", queste le parole pronunciate da Paolini dopo aver battuto Jovic nella notte italiana, curiosamente in contemporanea al match, di ben altro esito per l'Italia, tra Alcaraz e Bellucci.

Dove vedere gli Us Open 2025 in tv e streaming

Gli Us Open 2025 saranno visibili in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212), oltre alla piattaforma SuperTennis Plus e, previo abbonamento, su Sky tramite i canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus. Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.