Us Open 2025: quando gioca Sinner, gli italiani in campo lunedì 1 settembre

Roma, 1 settembre 2025 – Dopo una giornata senza italiani in gara, gli Us Open 2025 tornano a regalare emozioni azzurre con gli ultimi due superstiti del tabellone dei singolari: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che cercheranno di superare i rispettivi avversari per mettere nel mirino un eventuale derby.

Us Open 2025, gli italiani in campo

Il campione in carica, nell'ambito degli ottavi di finale, dovrà vedersela con Aleksandr Bublik, reduce dal successo in 5 set su Tommy Paul. L'altoatesino, nel terzo turno, aveva invece liquidato Denis Shapovalov, battuto in 4 set e 3 ore e 14' di gioco, a conferma di un avversario sempre ostico. A proposito di avversari ostici, anche Bublik lo è per Sinner, che nei 6 precedenti è in vantaggio per 4-2, con uno dei due ko rimediato ad Halle lo scorso giugno, in quello che è stato l'incrocio più recente. Chi vincerà la sfida della notte italiana, al via all'1 come primo match dell'Arthur Ashe Stadium, se la vedrà con l'altra sfida che parla italiano, quella che riguarda Musetti.

Il toscano sarà impegnato contro Jaume Munar nel terzo match in programma al Louis Armstrong Stadium, che aprirà i cancelli alle 17 (ora italiana): probabile dunque attendersi il via non prima delle 21. I due giocatori si sono affrontati già 5 volte e il bilancio, nonostante il gap a livello di ranking, numero 10 per Musetti, numero 44 per lo spagnolo, sorride a quest'ultimo, avanti 4-1.

Ora l'appuntamento più importante per provare a raddrizzare il bilancio e per regalarsi un altro derby dopo quello contro Flavio Cobolli, ritiratosi ma già sotto di 2 set. Derby, quello eventuale ai quarti tra Sinner e Musetti, che garantirebbe all'Italia almeno la presenza certa in semifinale: un obiettivo ambizioso e non impossibile da raggiungere, a patto che entrambi i giocatori ritrovino lo smalto dei giorni d'oro, con Sinner in particolare chiamato ad avere più continuità nell'arco dello stesso match senza quei pericolosi blackout già visti contro Shapovalov. Poi c'è il gossip, che in questi giorni vede il numero 1 al mondo al centro delle chiacchiere per lo sfondo del proprio cellulare: una foto della modella Laila Hasanovic, la top model danese vista in questi giorni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, che sembra confermare i rumors degi ultimi tempi.

Dove vedere gli Us Open 2025 in tv e streaming

Gli Us Open 2025 saranno visibili in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212), oltre alla piattaforma SuperTennis Plus e, previo abbonamento, su Sky tramite i canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus. Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.