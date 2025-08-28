Us Open 2025, Sinner batte Popyrin e passa al terzo turno

New York, 28 agosto – Jannik Sinner batte agli Us Open Alexei Popyrin, tennista australiano di origini russe, con il punteggio di 6-3,6-2,6-2 e passa al terzo turno. Neanche il servizio al fulmicotone dell’australiano atipico, impensierisce il numero uno. Nemmeno le dolorose vesciche al piede destro, trattate dal fisioterapista a match in corso, possono fermare il re del ranking. Il virus di Cincinnati chi se lo ricorda più?

Di rosso mattone vestito – un voluto monito a sé stesso per esorcizzare Parigi? – il nostro dà un’altra lezione di tennis nel giovedì newyorkese. Troppo il divario con il numero 36 del mondo, pur capace di piegare qui l’anno scorso niente meno che Djokovic, e di vincere anche il Masters 1000 di Montreal.

Non che Sinner non sbagli: ma poi, col servizio tiene un ritmo di gioco che l’‘aussie’ non può reggere. Nel set iniziale, basta il break nel primissimo game per creare il solco già decisivo. Anche nel secondo, l’accelerazione iniziale manda in tilt Alexei, che sull’1-1 cede il servizio a zero. Proprio lui che per rendimento in battuta avvicina la top 10 mondiale... Un chiaro segnale anche delle capacità del nostro in risposta, di prendere subito il comando dello scambio anche in replica a bordate: Alcaraz, migliorato molto al servizio, è avvisato. L’australiano dà segnali di ripresa, sul 3-2 guadagna le sue prime palle break del pomeriggio, tre in sequenza, tutte annullate con classe. E’ poi l’azzurro a strappare per la seconda volta il servizio e ad involarsi.

Nel terzo set, sull’1-0 per Popyrin, doppia palla break per l’australiano: annullata, E sull’1-1 è invece lo spietato Jannik a strappare subito il servizio. Quasi un copione già scritto. Sinner piazza un parziale di dieci a zero che scava un altro solco. E fioccano pure le palle corte, per disorientare e fiaccare ulteriormente l’avversario. Il secondo break dell’asso di Sesto arriva sul 4-2. Poi la chiusura della pratica in due ore e poco più. Ora, al terzo turno e dopo 23 vittoria di fila sul cemento nei tornei Slam, il canadese Shapovalov, n. 29 Atp. Che curiosamente ha vinto l’unico precedente, a Melbourne quasi cinque anni fa.

All’esordio a New York, Jannik aveva già impressionato contro il ceco Kopriva, lasciandogli appena quattro game. La dimostrazione immediata e lampante dell’ottimo stato di forma del numero 1, campione uscente a Flushing Meadows. E la certezza di aver superato quel virus che gli aveva fatto alzare presto bandiera bianca in finale a Cincinnati contro Alcaraz. Solo in alcuni frangenti Sinner si era concesso variazioni tattiche, da riproporre poi nei turni successivi, mettendo in conto qualche errore senza conseguenze. Le condizioni meteo nella Grande Mela sembrano per ora ben più accettabili di quelle sperimentate in Ohio, dove l’afa ha finito per penalizzare diversi giocatori.

Il cemento è probabilmente la superficie preferita del fenomeno di Sesto, quella su cui far fruttare al meglio la sua potenza nei colpi e la rapidità negli spostamenti. Tre vittorie Slam su quattro sono arrivate proprio sul veloce. L’anno scorso, fu un dominio in finale contro l’idolo di casa, Taylor Fritz. La velocità di palla del re del ranking su questa superficie è spesso proibitiva per tutti gli altri, così come lo è la capacità di anticipare: nello scambio, è quasi sempre lui a comandare, e gli altri a inseguire.

Di qui a fine stagione, sarà solo cemento nei maggiori tornei Atp, senza contare poi la Davis e le Atp Finals. Il prossimo Masters 1000 è a Shanghai, in Cina, nelle prime due settimane di ottobre. Nel mirino anche Parigi Bercy, a fine ottobre. Appuntamenti da mettere nel mirino, sempre nell’ottica di prendersi il massimo senza portare però il fisico fuori giri, e sempre battagliando con Alcaraz per il numero uno del ranking. Paradossalmente, o forse no, l’asso di Sesto ha sempre considerato la prima posizione della classifica Atp una conseguenza dei risultati, e non un obiettivo. Un altro fattore che distingue il nostro campionissimo da tanti suoi colleghi.