Sinner vola ai quarti di finale degli Us Open. Bublik sconfitto in tre set, ora sarà derby azzurro con Musetti

New York, 2 settembre 2025 – Jannik Sinner attacca, si prende la rivincita e vola ai quarti di finale degli Us Open 2025. Il numero 1 del mondo ha dominato la sfida contro il talentuoso – ma questa volta affaticato e poco convinto – kazako Alexander Bublik, numero 24 del ranking: l’altoatesino si impone con 6-1 6-1 6-1, strappando la partita in tre set solo dopo un'ora e ventuno minuti di gioco. Mercoledì sarà sfida azzurra con il toscano Lorenzo Musetti, numero 10 al mondo, vincitore al primo quarto di finale giocato con lo spagnolo Jaume Munar.

L'avversario dell'italiano, annichilito dai colpi di Sinner, ha reagito con autoironia quando ha alzato le braccia al cielo dopo aver vinto un gioco nel terzo set. In tribuna ha riso anche l'attore Alec Baldwin. E ha commentato: “Jannik, sembri un giocatore generato dall’Intelligenza Artificiale". Ai quarti Sinner affronterà dunque Lorenzo Musetti.

Dopo l’ultimo bruciante ritiro a causa del fisico che ha mollato, Sinner si è tolto un sasso bello grosso dalla scarpa. E ha dimostrato al mondo (se proprio ce ne fosse stato bisogno) di che stoffa è fatto. "Sono contento di essere ai quarti, è un risultato ottimo e adesso vediamo. Mi sono sentito meglio in campo, sono segnali positivi e vedremo come andrà. C'è tanto lavoro dietro per sentirmi meglio”.

Jannik Sinner abbraccia Alexander Bublik dopo il risultato fulmineo agli Us Open 2025

Quarto di finale tutto italiano

Sarà quarto di finale tutto italiano agli Us Open, con Jannik Sinner che sfiderà Lorenzo Musetti. "Il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori", ha detto l'azzurro numero 1 al mondo dopo aver eliminato il kazako Alexander Bublik negli ottavi. "Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale" a Flushing Meadows, ha aggiunto Sinner.

Jannik: "Momento straordinario per il tennis italiano”

Mercoledì Sinner disputerà il terzo quarto di finale della carriera a Flushing Meadows, il 13° a livello Slam. E per il tennis italiano – con il derby tra Sinner e Lorenzo Musetti – arriverà un altro record, il primo quarto tutto azzurro della storia dei tornei dello Slam: "Sarà bellissimo per i fan italiani – ha dichiarato Sinner – è un momento straordinario del nostro tennis, abbiamo grandi giocatori, ognuno con il suo stile e Lorenzo è uno dei più grandi talenti".

Musetti ha detto che la pressione sarà tutta sulle spalle di Jannik: "La pressione c'è sempre, ormai da tempo – risponde l'altoatesino – quando giochi contro un altro italiano i match sono sempre un po' diversi, Lorenzo è un giocatore davvero straordinario e molto talentuoso. Ha avuto qualche difficoltà durante la stagione, ma ora si trova in una forma strepitosa. Mi piacciono queste sfide ed è fantastico per il tennis italiano che ci sia un italiano sicuro in semifinale di uno Slam. Ora sembra normale, ma non lo è: è difficilissimo arrivare fin qui. L'occasione e l'attenzione crescono, tutto cambia: vedremo come andrà, ma sono pronto alla sfida".