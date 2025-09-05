Us Open, Alcaraz è il primo finalista: Djokovic battuto in tre set

Nwe York, 5 settembre 2025 – Carlos Alcaraz è il primo finalista dell'Us Open, quarto Slam stagionale alle battute conclusive sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Il fuoriclasse spagnolo, testa di serie numero 2, si è imposto in semifinale sul serbo Novak Djokovic, settima forza del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-2.

Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic agli Us Open 2025

Nella seconda semifinale l'azzurro Jannik Sinner, leader della classifica mondiale e campione uscente, se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime, 25esimo del seeding. Ora Alcaraz attende il vincente dell'altra semifinale tra il n.1 del mondo Jannik Sinner e il canadese FélixAuger-Aliassime.

Djokovic si difende, ma non basta

Carlos Alcaraz torna in finale agli Us Open. Il tennista spagnolo, campione a Flushing Meadows nel 2022, esce indenne dallo spinoso match di semifinale contro Novak Djokovic e prosegue la caccia al sesto Slam della carriera e alla vetta del ranking mondiale.

Risultato 6-4 7-6(4) 6-2, in due ore e 23 minuti di gioco, il punteggio in favore del 22enne di Murcia, che torna in finale a New York dopo tre edizioni. Decisivo il tie-break del secondo parziale, che ha indirizzato nettamente l'incontro sui binari di Alcaraz, che si presenterà all'ultimo atto del torneo senza aver perso un set. Niente da fare per il tennista serbo, che nel 2025 ha centrato quattro semifinali a livello Slam, ma non è mai riuscito ad andare a giocarsi l'ultimo atto: escluso il ritiro agli Australian Open con Zverev, ad eliminare il 38enne di Belgrado sono sempre stati o Sinner (Roland Garros, Wimbledon) o Alcaraz (Us Open). L'iberico sfata il tabù Djokovic, che aveva vinto gli ultimi due precedenti (Australian Open 2025, Olimpiadi Parigi 2024) e si trovava avanti 3-0 nei testa a testa su cemento.