Us Open, avanzano Paolini e Darderi. Fuori Nardi e Bronzetti

New York, 25 agosto 2025 – Due italiani su quattro hanno vinto il match di esordio agli Us Open di New York. La giornata di debutto ha visto le vittorie di Jasmine Paolini nel tabellone femminile e di Luciano Darderi in quello maschile, mentre non ce l’hanno fatta Luca Nardi contro l’ostico Machac e Lucia Bronzetti al terzo set contro Valentova. Si parte con un 50% di vittorie nella prima giornata dell’ultimo slam stagionale sul cemento di Flushing Meadows.

Due vittorie e altrettante sconfitte

La partita più facile è stata senza dubbio quella di Luciano Darderi, che si è sbarazzato in meno di un’ora e mezza dell’australiano Hijikata, numero 103 delle classifiche. Non c’è stata storia e non c’è stato match, l’azzurro ha dominato in lungo e in largo una partita senza emozione e con poca resistenza da parte dell’australiano che ha racimolato cinque game totali nella sonora sconfitta per 6-2 6-1 6-2. La dicono lunga sul match i 23 colpi vincenti di Darderi contro i 14 dell’avversario e soprattutto i 30 errori non forzati di Hijikata contro gli 11 dell’azzurro. Partita dominata. Ora al secondo turno la sfida all’americano Spizzirri, che ha battuto il connazionale Dostanic. In campo maschile dura sconfitta per Luca Nardi, battuto in tre set, e nettamente, dal forte ceco Thomas Machac, numero 22 delle classifiche mondiali. Anche qui, solo 5 game racimolati dall’azzurro sconfitto dopo 1h23’ per 6-3 6-1 6-1 in una partita a senso unico, partendo dagli ace (10 a 1) e chiudendo con i vincenti (25-15), con Nardi limitato anche dagli errori (31 a 17). Passando al tabellone femminile, Jasmine Paolini ha ottenuto accesso al secondo turno dopo la vittoria per 6-2 7-6 contro l’australiana Aiava (numero 166 delle classifiche). Dominato il primo set, con tre break, Paolini ha dovuto lottare, e non poco, nel secondo, trascinata fino al tiebrak dove ha dovuto tirare fuori gli artigli. Ultimo game sulle montagne russe per Jasmine che è volata tre a zero, salvo farsi riprendere e sorpassare sul 4-3, ma l’azzurra ha messo poi le marce alte nel finale vincendo quattro punti in fila per portare a casa il match. Ora per Paolini la vincente di Jovic-Sasnovich al secondo turno. Infine, sconfitta in tre set per Lucia Bronzetti, fermata da Valentova, numero 96 delle classifiche. Partita lunga di oltre due ore che la ceca ha vinto per 6-3 3-6 6-4. Qualche rammarico nel terzo parziale per Bronzetti che era andata sotto 0-3 salvo poi rientrare in scia sul 2-3, ma nel momento di completare l’aggancio l’azzurra ha subito di nuovo il break al servizio per il 2-4. Una ultima scintilla nel finale di partita. Sotto 2-5, Bronzetti è tornata in gara sul 4-5 e con la possibilità di impattare sul 5-5 tenendo il servizio, ma il terzo break del set ha chiuso la partita per il 6-4 finale.

