Us Open, avanzano Bellucci e Cobolli. Fuori Cocciaretto

New York, 26 agosto 2025 – Altri due italiani hanno avuto accesso al secondo turno degli Us Open. In attesa del debutto di Jannik Sinner, in programma martedì contro Kopriva, la compagine italiana continua a progredire nell’ultimo slam stagionale e la tarda serata di lunedì ha portato con sé i successi di Mattia Bellucci, grazie al ritiro di Shang dopo quattro set, e di Flavio Cobolli, che ha vinto la battaglia di cinque set contro Passaro. Fuori nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla kazaka Putintseva.

Avanti Cobolli e Bellucci

Autentica maratona tra Passaro e Cobolli nel derby azzurro a New York. L’ha spuntata quest’ultimo in cinque set con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3 dopo quasi quattro ore di gioco. Partita vibrante e palpitante per i due tennisti italiani, con Passaro che ha pagato gli 81 errori non forzati a fronte dei 58 di Cobolli, mentre il numero dei vincenti è stato simile (44 a 41). Decisivo, dunque, il quinto set nella nottata italiana. In apertura break e contro break, poi i due giocatori si sono spinti con i servizi fino al 4-3 Cobolli per il break decisivo del numero 26 al mondo, che ha poi chiuso la contesa al secondo match point nel game successivo. Per Cobolli ora la sfida contro il vincente del match tra Brooksby e Vukic. Vittoria per Mattia Bellucci che dunque si è guadagnato al secondo turno una sfida di grande livello con Carlos Alcaraz. L’italiano ha vinto la partita contro il cinese Shang in tre set e mezzo a causa del ritiro dell’avversario sul punteggio di 7-6 1-6 6-3 3-0. Combattuto primo set, con due break per parte, fino al tiebreak dove Bellucci non ha lasciato scampo al cinese (7-0), poi la reazione nel secondo parziale con Shang che ha dominato per 6-1 vincendo i primi cinque game su un Bellucci frastornato. Terzo set molto equilibrato fino 4-3 Bellucci, quando l’italiano a ha piazzato il break decisivo all’ottavo game sfruttando la prima palla break per poi chiudere nel game successivo al secondo set point. Nel terzo set, Bellucci ha trovato il break immediatamente, poi difeso al game successivo e annullando tre palle del contro break, spegnendo ogni speranza per il cinese che è stato successivamente costretto al ritiro. Ora per Bellucci l’incontro con Carlos Alcaraz che ha sconfitto 6-4 7-5 6-4 Reilly Opelka.

Esce la Cocciaretto

Grande rammarico, invece, per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in due equilibrati set dalla kazaka Putintseva, numero 55 delle classifiche, per 6-4 7-6. L’italiana può recriminare sul primo set, soprattutto, dato che era riuscita ad andare in fuga per 4-1 con doppio break di vantaggio, ma la Putintseva ha trovato la reazione giusta rimontando il set con un parziale di cinque game a zero che ha tolto parecchie certezze a Cocciaretto, che comunque non è uscita dalla partita. Infatti, nel secondo set, la kazaka ha trovato il primo break al sesto game per volare 4-2, ma l’azzurra ha reagito e impattato sul quattro pari per poi avanzare sul 5-4 e servizio. Qui, Cocciaretto non è riuscita a chiudere il set perdendo la battuta a zero e così il parziale si è trascinato fino al tiebreak che a visto Putintseva prevalere 7-4. Un peccato.

Leggi anche - Us Open, follia Medvedev: perde le staffe, aizza il pubblico e sfascia la racchetta