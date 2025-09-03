US Open, Djokovic lancia la sfida ad Alcaraz e Sinner

New York, 3 settembre 2025 – 38 anni compiuti lo scorso 22 maggio, 100 titoli vinti, 24 slam, 1150 vittorie totali, con una percentuale dell'83,27% di successi in rapporto alle partite disputate in carriera. Questi sono solo alcuni dei numeri accompagnano Novak Djokovic, uno dei tennisti più forti della storia. Il serbo ha sconfitto Taylor Fritz (finalista nella scorsa edizione) ed è approdato ancora una volta in semifinale, la numero 53 a livello slam della sua carriera: ennesimo record. Ma Nole non vuole assolutamente fermarsi qui. In conferenza stampa, infatti, il serbo è stato chiarissimo: “Tutti si aspettano che la finale sarà tra Sinner e Alcaraz, ma io cercherò di mandare all'aria i piani della maggior parte delle persone”. Sullo spirito combattivo di Djokovic c'è poco da dire, il suo curriculum parla chiaro e anche in questa occasione ha dimostrato di non volersi arrendere all'età che compare sulla sua carta d'identità. Quest'anno, all'Australian Open ha raggiunto la semifinale proprio dopo aver sconfitto Alcaraz ai quarti, per poi ritirarsi a causa di un infortunio, mentre al Roland Garros e a Wimbledon è stato Sinner ad eliminarlo a un passo dalla finale. Nole, però, ha lanciato nuovamente la sfida al tennista azzurro e allo spagnolo. Dopo essersi inserito all'interno della rivalità tra Nadal e Federer, Djokovic ci vuole riprovare, per cercare di sorprendere tutti ancora una volta e raggiungere il venticinquesimo titolo slam. Contro Fritz ci sono stati pochi problemi: vittoria nei primi due set (6-3, 7-5) e nel quarto (6-4), con l'americano che ha avuto la meglio soltanto nel terzo, conclusosi 6-3 proprio per quest'ultimo. Ora, però arriva il primo difficilissimo scoglio da superare. Sì, perché venerdì 5 settembre il serbo affronterà in semifinale proprio Carlos Alcaraz, anche lui spinto da una grande motivazione. In caso di vittoria del torneo, infatti, lo spagnolo tornerebbe in testa al ranking, dove ora c'è Jannik Sinner. L'altoatesino, invece, dovrà prima affrontare Musetti ai quarti di finale in quello che sarà il più spettacolare derby azzurro di sempre. Alle 2:10 italiane all'Arthur Ashe Stadium andrà in scena la sfida tra Sinner e Musetti per vedere chi arriverà in semifinale. Sia Alcaraz che Djokovic osservano, con quest'ultimo che ancora una volta è pronto a mettersi l'elmo e a scendere in battaglia per dimostrare che l'età è solo un numero e che lui ha ancora tantissimo da dare a questo sport.