Us Open, ieri l’allenamento fianco a fianco. Sinner e Alcaraz, duello già iniziato

Un altro allenamento fianco a fianco a New York per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (nella foto), i due fenomeni della racchetta che si spartiscono i favori del pronostico degli Us Open iniziati ieri.

L’azzurro numero uno ha svolto una sessione con il russo Khachanov, lo spagnolo secondo del ranking ha invece fatto i suoi scambi a pochi metri di distanza con l’inglese Norrie. Un’altra occasione per carpirsi segreti per i due fuoriclasse, così diversi e così apprezzati per le loro qualità sul campo. Jannik, reduce dal virus che l’ha indotto al ritiro in finale a Cincinnati proprio contro Carlitos, debutterà intorno alle 19 di domani contro il ceco Kopriva, sul campo dell’Arthur Ashe dopo la sfida del tabellone femminile fra Swiatek e Arango (inizio alle 17.30). Alcaraz, invece, al primo turno affronterà Opelka, gigante statunitense.

Come noto, il duello fra i due nel torneo più ricco del mondo, di cui Sinner è campione uscente, potrà avere riverberi sulla classifica. Al nostro, servirà arrivare in un turno non inferiore a quella del rivale iberico per conservare il trono dell’Atp.

Nella serata italiana di ieri sono scesi in campo già Luciano Darderi, che ha vinto contro l’australiano Hijikata 6-2, 6-1, 6-2, e Luca Nardi battuto 6-3 6-1 6-1 dal ceco Machac. Oggi tocca a Mattia Bellucci, che sfida il cinese Shang, ed è anche tempo di derby: Flavio Cobolli è opposto a Francesco Passaro.

Nel torneo femminile, Jasmine Paolini ha fatto nella notte il suo esordio contro l’australiana Aiava. Lucia Bronzetti già fuori, eliminata in tre set dalla ceca Valentova. Oggi tocca a Cocciaretto contro la kazaka Putintseva.