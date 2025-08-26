Us Open, il destino chiama Sinner. Il gladiatore Kopriva sfida il re. Riparte la corsa del numero uno

Se la godono oggi, un po’ tutti e due. Solo campo, poco altro, per Jannik Sinner, niente caso Clostebol come un anno fa e mente sgombra. Lui e il suo avversario, Vit Kopriva, una vita nei challenger e prima volta da ’titolare’ nel main draw di uno slam, della serie: "Tutta la gavetta ha funzionato". Il premio? Un match con il numero 1 al mondo, arrivato agguerrito all’appuntamento Slam che non può, non deve perdere per mantenere la testa del ranking. Davanti (secondo match sul centrale dalle 17,30 italiane, diretta su Supertennis e Sky) si trova un animale da challenger, una sorta di gladiatore delle piccole arene in terra che definisce Jannik come "very nice guy", ovvero una ’ragazzo molto simpatico’. Insomma, sarà un piacere dato che i due si sono solamente sfiorati a Cincinnati.

Sinner che dopo qualche giorno di allenamenti (ieri due ore di pratica con Laslo Djere) dovrebbe aver smaltito la scorie del virus che lo ha messo ko in finale nell’Ohio. Troppo alti – normalmente – i giri nel motore dell’altoatesino perché il terraiolo ceco, sei titoli challenger e quest’anno alla sua migliore stagione, possa impensierirlo seriamente. Korpiva avrà però la fame di chi ha calcato campi polverosi a migliaia di chilometri da casa, per guadagnare visibilità, fiducia e un ingresso in top 100 centrato in questa stagione, a 28 anni, grazie anche alla vittoria al challenger di Napoli contro Luciano Darderi.

Il ceco non è nuovo alle sorprese contro i big: nel 2021, Vit riuscì a battere l’allora numero 10 del ranking Denis Shapovalov a Gstaad: "Ricorderò per sempre quel giorno, ho battuto uno dei migliori al mondo ed è stato incredibile. Non penso però che guardare indietro possa aiutarmi contro Sinner, poi sono successe molte altre cose".

E l’altra notte è stata quella dei colpi di scena. ‘Drama’ per gli americani, o ‘folies’ alla francese. Chiamatela come volete, il Louis-Armstrong Stadium ha vissuto una serata da romanzo sportivo. Benjamin Bonzi ha eliminato Daniil Medvedev in cinque set (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4), al termine di una partita segnata da episodi insoliti, tensione alle stelle e un pubblico in delirio. Ma episodi incredibili, litigi e racchette rotte fanno quasi passare in secondo piano l’impresa sportiva del francese. Il momento chiave è arrivato nel terzo set: sul match point per Bonzi, un fotografo è inspiegabilmente entrato in campo, costringendo l’arbitro a interrompere il gioco. Dopo aver concesso a Bonzi una nuova prima di servizio, la decisione ha scatenato l’ira di Medvedev, che si è precipitato sotto la sedia del giudice urlando. Risulato: sei minuti di stop, folla senza controllo e Bonzi che si spegne improvvisamente. Medvederv recupera lo svantaggio e domina il quarto set 6-0. Ma il francese risorge dalle proprie ceneri e si prende la partita al quinto, mentre il russo manda in frantumi tutte le sue racchette.

Nel frattempo, buona la prima per Jasmine Paolini, che elimina Aiava con un 6-2, 7-6 e troverà Jovic al prossimo turno. Niente da fare invece per elisabetta Cocciaretto, sconfitta da Yulia Putintseva 6-4, 7-6.

Gli azzurri in campo oggi: Arnaldi-Cerundolo; Musetti-Mpteshi Perricard; Sonego-Shoolkate (non prima delle 17 italiane, dirette su Supertennis e Sky).