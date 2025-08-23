Us Open, in campo martedì. Sinner: "Solo un virus. Tra due giorni sarò al 100 per cento»

Torna a parlare, Jannik Sinner, dopo la sfortunata finale di Cincinnati che l’ha visto alzare bandiera bianca per l’indebolimento causato da un virus. E a New York, dove è defending champion, il numero uno al mondo rassicura tutti.

"Sono molto felice di essere tornato qui – le parole di Jannik, che all’Us Open esordirà contro il ceco Kopriva –. Questo è un grande torneo. Anche perché è l’ultimo Slam stagionale, le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene – garantisce l’asso di Sesto –. A Cincinnati ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Ho recuperato quasi del tutto, non sono ancora al cento per cento, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo".

Ieri Jannik a Flushing Meadows si è allenato con lo statunitense Alex Michelsen. Nel campo accanto, l’ormai eterno rivale Carlos Alcaraz, che gli insidia la prima posizione nel ranking, e Karen Khachanov.

"Io e Carlos siamo due giocatori diversi, l’unica cosa che abbiamo in comune è che ci alleniamo duramente – dice Jannik –. Ora ci conosciamo meglio e il gioco in partita diventa tattico. Diventa tutto molto interessante e bellissimo. Il mio sogno era quello di arrivare tra i primi 100 del mondo, dove sono adesso è oltre i miei sogni".