Us Open 2025, gli italiani in campo giovedì 28 agosto

Roma, 27 agosto 2025 - La quinta giornata degli Us Open 2025 propone sui campi di New York tre italiani, tra i quali il campione in carica Jannik Sinner.

Us Open 2025: gli italiani in gara giovedì 28 agosto

L'altoatesino, reduce dalla vittoria in 3 set contro Vit Kopriva, se la vedrà con Alexei Popyrin (che un anno fa a queste latitudini eliminò un certo Novak Djokovic) nel secondo match in programma all'Arthur Ashe Stadium, che aprirà le sue porte alle 17.30 (ora italiana, con la partita che non dovrebbe cominciare prima delle 19): il numero 1 del ranking, che in caso di successo nei sedicesimi di finale se la vedrà con uno tra Valentin Royer e Denis Shapovalov, ma prima dovrà superare l'australiano, che nell'unico precedente a referto, datato 2021, si era imposto a Madrid in 2 set. Il primo match del Louis Armstrong Stadium, con inizio alle 17, sarà quello tra Lorenzo Musetti e David Goffin. Il toscano nel turno precedente ha battuto Giovanni Mpetshi Perricard in 4 set e in caso di ulteriore vittoria affronterà uno tra Jenson Brooksby e Flavio Cobolli. Nei confronti diretti con il belga, Musetti è in vantaggio 3-1: un trend da provare a mantenere per regalarsi poi, in caso di buone notizie dallo Stadio 17 (del quale sarà il secondo match, con l'apertura dei cancelli dalle 17 e inizio non prima delle 18.30), un derby tutto italiano con Cobolli. A proposito di derby, il classe 2002 è reduce dall'altro match 'fratricida' contro Francesco Passaro, vinto al termine di una maratona lunga 5 set. Prima però c'è l'ostacolo Brooksby, già affrontato in una sola occasione, al secondo turno degli Internazionali d'Italia 2022: all'epoca vinse lo statunitense in 2 set, regalando un'amarezza al tennista di casa, fiorentino di nascita ma romano di adozione, che stavolta spera di poter consumare la propria vendetta sportiva.

Dove vedere gli Us Open 2025 in tv e streaming

Gli Us Open 2025 saranno visibili in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212), oltre alla piattaforma SuperTennis Plus e, previo abbonamento, su Sky tramite i canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus. Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.

