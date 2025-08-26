Sinner batte Kopriva allo Us Open: vittoria in tre set. Musetti supera Perricard e va al secondo turno. Ko Arnaldi

Roma, 26 agosto 2025 – Jannik Sinner ha battuto Vit Kopriva in tre set allo Us Open. Risultato finale: 6-1; 6-1; 6-2. La vittoria con Kopriva – numero 87 nel ranking, giocatore mai affrontato prima in carriera da Sinner – è il primo tassello messo da Jannik nel torneo che deve vincere per conservare il numero 1 nella classifica Atp. Un anno fa conquistò il titolo dello Us Open in finale contro Taylor Fritz in tre set.

Musetti avanti

Musetti ha invece piegato Giovanni Mpetchi Perricard 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Match alla perenne ricerca di un ritmo che non c’è. Il francese tiene la barra a dritta nei suoi turni di battuta con velocità costante mente sopra i 220 all’ora sulla prima.

Jannik Sinner contro Vit Kopriva allo Us Open

Ma da fondo Musetti è di tutta un’altra pasta, talvolta subisce fiammate improvvise e casuali di Perricard. Serve un’iniezione di fiducia per il toscano che può arrivare solamente giocando più partite, una dopo l’altra. In tal senso ha ben contribuito il doppio con Sonego a Cincinnati che ha visto i due azzurri spingersi fino in finale. Ma la battuta del francese fa il bello e il cattivo tempo, arma impropria nel tie break del primo set: Perricard non sbaglia praticamente nulla e mette la testa avanti di un minibrea, è quanto basta.

US Open: Musetti al secondo turno, battuto Mpetshi Perricard

Servizio sì, croce e delizia. E’ un doppio fallo del francese che regala la prima palla break a Musetti, permettendogli di allungare 3-1 nel secondo set. Lorenzo suona tutta un’altra musica disegnando il campo col rovescio a una mano, mentre le bordate di Perricard non sembrano più fare così male la partita torna in parità.

I colpi del francese però paiono i diretti di un pugile sempre diretti al corpo. Il braccio d’oro di Carrara spesso deve evitarli, esibirsi in parate utilizzando la racchetta come scudo. Così Musetti spezza l’incantesimo al servizio con un break a Perricard in un settimo game che diventa fatidico. Da lì alla conquista del set passa poco, con il carrarino al comando delle operazioni: al quinto game il break che vale la partita, e il secondo turno.

"Ho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono", il commento di Lorenzo Musetti, al termine del match vinto contro Perricard. "Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono, so che c'è una grande comunità a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno - aggiunge - Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci".

Ko Arnaldi

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro è stato sconfitto al quinto set dall'argentino Francisco Cerundolo che si impone 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Pur avanti due set, Arnaldi ha subito il ritorno dell'argentino (testa di serie n.19,) che ha ribaltato il risultato, qualificandosi per il secondo turno. Cerundolo ora affronterà il vincente del match tra lo svizzero Leandro Riedi e lo spagnolo Pedro Martinez.