Il montepremi degli Us Open 2025 a confronto con gli altri slam. Quanto guadagna Sinner se oggi batte Alcaraz

Roma, 7 settembre 2025 – Jannik Sinner-Carlos Alcaraz, l’atto diciassette si consuma sui ‘banchi’ degli Us Open 2025. l bilancio dice dieci a sei per lo spagnolo, ma la finale di Wimbledon ha pesato molto sul trend e non va considerata quella di Cincinnati, dove Jannik era stato colpito da un virus. Bravo Sinner a reagire alla sconfitta di Parigi, che sembrava aver insinuato il tarlo della criptonite verso lo spagnolo. Insomma, i due più forti tennisti al mondo hanno sbaragliato la concorrenza e domenica a New York si sfideranno per l’ultimo slam stagionale. Due gli ha vinti Jannik Sinner (Australian Open e Wimbledon), uno Alcaraz (a Parigi con due match point annullati): si preannuncia un grande e inevitabile spettacolo. In palio non solo il titolo a Flushing Meadows, ma anche un cospicuo e ricco assegno, che è il più alto di tutti i tornei dello slam.

Sommario

Carlos Alcaraz in azione durante la semifinale con Novak Djokovic agli Us Open 2025 (Ansa)

Una finale da non perdere. Vale per i tifosi, gli spettatori e gli appassionati, ma soprattutto per i giocatori. Oltre a un trofeo dello slam in bacheca (per Sinner sarebbe il quinto), c’è anche il più ricco montepremi della stagione. Gli organizzatori non hanno badato a spese per Flushing Meadows con un montepremi stellare e una finale che promette spettacolo, seguito, ascolti tv, pubblico e sponsor. Non a caso, agli Us Open ci sono i premi più alti della stagione. I due finalisti hanno già intascato i 2.5 milioni di dollari per la vittoria in semifinale, ma chi dei due alzerà il trofeo avrà anche un bell’assegno da 5 milioni di dollari che al cambio con l’euro fanno 4.2 milioni.

Jannik Sinner durante la semifinale degli Us Open 2025 contro Auger-Aliassime (Ansa)

In nessun altro torneo dello slam ci sono premi così alti. Agli Australian Open, lo slam più ‘povero’, al vincitore sono andati 2.1 milioni di euro, mentre a Parigi per il Roland Garros si è saliti a 2.5 milioni di euro. A Londra, nel tempio di Wimbledon, ancora più su a 3 milioni di sterline al vincitore, che al cambio fanno quasi 3.5 milioni di euro, ma è agli Us Open che si guadagna maggiormente con, appunto, 4.2 milioni di euro. Oltre ai soldi, c’è anche la classifica. Dopo 65 settimane da numero uno, Jannik Sinner rischia di perdere la vetta del ranking se non dovesse riuscire a confermare il titolo vinto un anno fa. Insomma, soldi, prestigio, slam, tutto in palio in una sera. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due fenomeni del tennis mondiale che si giocano 5 milioni di dollari, un prezioso trofeo in bacheca e pure la posizione numero uno in classifica. Pressione alle stelle.

Donald Trump in tribuna durante la semifinale degli Us Open nel 2015

Uno spettatore d’eccezione assisterà alla finale maschile degli Us Open 2025 fra Sinner e Alcaraz. Sugli spalti dell’Arthur Ashe Stadium, nel palco della Rolex, siederà niente meno che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. La notizia, filtrata nei giorni scorsi, è stata confermata da una fonte informata all'Associated Press. Si tratta della prima volta del tycoon al torneo dal 2015, e la prima da presidente.