Us Open, avanza Musetti. Delusione per Sonego e Arnaldi battuti in cinque set

New York, 27 agosto 2025 – Nottata palpitante per gli italiani agli Us Open in corso di svolgimento a Flushing Meadows, ma con due sconfitte dolorose al quinto set. Se Jannik Sinner non ha avuto problemi contro Kopriva, partita dominata in lungo e in largo per 6-1 6-1 6-2, gli altri azzurri hanno lottato e, in alcuni casi, perso. Si è ritrovato Lorenzo Musetti, che ha rimontato il francese Mpetshi Perricard, si è fermato Matteo Arnaldi, rimontato da due set sopra dall’argentino Francisco Cerundolo, mentre Lorenzo Sonego ha perso la maratona contro l’australiano Schoolkate.

Bene Musetti, perdono Arnaldi e Sonego

Ha fatto tremare nel primo set Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, a caccia di risultati, era andato sotto nel primo parziale contro il possente francese Mpetshi Perricard, che aveva vinto al tiebreak, ma è stato in grado di non uscire mentalmente dalla partita per vincere in rimonta 6-7 6-3 6-4 6-4. Nel secondo set è stato decisivo il break al quarto game, con Musetti che ha trasformato la prima palla utile per involarsi sul 3-1 e non voltarsi più. Più o meno la stessa cosa nel terzo, stavolta con il servizio strappato al francese alla seconda palla break sul 3 pari, che ha consentito a Musetti di scappare via per chiudere 6-4 al primo set point a disposizione. Anche nel quarto parziale è bastato un solo break a Musetti, stavolta maturato sul due pari, che ha permesso all’azzurro di prendere prima il vantaggio sul 4-2 e poi di chiudere 6-4 in 2h36’ di gioco. Ora per Musetti la sfida al secondo turno contro il belga David Goffin che ha sconfitto in quattro set il francese Halys.

Grande rammarico invece per Matteo Arnaldi, sconfitto dall’argentino Cerundolo dopo che era stato avanti per due a set e un break. Il tennista azzurro ha giocato due set e mezzo perfetti, vincendo il primo per 6-3 e il secondo per 6-2 con due break su Cerundolo. Nel terzo, tutto bene fino al 3-1 Arnaldi, con break di vantaggio, ma l’argentino ha sfruttato la sua garra lottatrice per rientrare in partita sul 3 pari e poi strappare il servizio ad Arnaldi sul 6-5 in suo favore. Qui, di fatto, è cominciata la rimonta con il 7-5 che poi si è evoluto nel 6-4 del quarto set con il break decisivo, unico del parziale, al decimo game. Nel quinto set l’inerzia della partita era già cambiata e Cerundolo è andato subito in fuga sul 4-1 non consentendo più ad Arnaldi di rientrare e chiudendo il set per 6-3 dopo 3h45’ di partita. Per l’argentino ora la sfida con lo svizzero Riedi al secondo turno.

Infine, Lorenzo Sonego. Se Arnaldi potrà ripensare a quel break di vantaggio al terzo set, Sonego recriminerà per quei 5 set point sfumati nel secondo set. I primi due sul 6-5 in suo favore, gli altri nel tiebreak poi vinto dall’avversario per 10 punti a 8. Così, Sonego si è ritrovato sotto 6-3 7-6, ma era comunque riuscito a raddrizzare la partita vincendo terzo e quarto per 6-1 e dando l'impressione di potercela fare. Nel quinto set, Sonego era anche andato avanti di un break sul 3-2, subito riacciuffato, così al tiebreak decisivo Schoolkate ha prevalso 10-6 dopo 4h21’. Un peccato.