Sinner lotta e cuore, guanto di sfida ad Alcaraz: “Amo spingermi al limite”

New York, 6 settembre 2025 – “Spingermi al limite, questa è la cosa più bella”. Jannik Sinner si esalta nel gusto della lotta, lo ha fatto stanotte, uscendo vincitore da una partita che si stava facendo complicata contro Aliassime e dovrà farlo domani, domenica, nella terza finale Slam consecutiva contro la sua nemesi perfetta, Carlos Alcaraz. In gioco ora ci sono il titolo di campione nella Grande mela, ma soprattutto il trono del tennis.

Jannik Sinner, 24 anni, domenica difenderà titolo e posizione numero 1 del ranking

L’azzurro guarda avanti, ma nel prime time newyorkese si è trovato davanti “tutto un altro giocatore rispetto a Cincinnati”. Sì, il canadese battuto poche settimane fa nell’Ohio 6-0, 6-2 nelle ultime partite ha fatto vedere uno stato di forma eccezionale. A fare la differenza proprio quel servizio imprendibile per i comuni mortali.

E Jannik? Questa volta non ha fatto il computer, ma ci ha messo il cuore: la vittoria numero 300 in carriera è lotta pura, contro un avversario insidioso e vale l’ennesima serie di record. L’altoatesino è il quarto uomo dell’era Open a centrare la finale in tutti gli Slam della stagione e si allunga la striscia di vittorie consecutive sul cemento: 27 come Novak Djokovic.

Uno. L’unico punto perso al servizio da Auger Aliassime nel secondo parziale, che ha permesso al canadese di strappare un set a Jannik. Un passaggio giocato a ritmi stellari, chiaramente impossibile da replicare per tutta la partita. Sinner invece alla battuta non brilla: scarsa continuità con la prima di servizio (sotto il 45%) e 5 palle break concesse: il canadese riuscirà a conquistarne solo una, ma è quanto basta. Dietro tutto c’è forse un problema all’addome lamentato dal numero 1, che a fine secondo set costringe l’azzurro a recarsi nello spogliatoio per un trattamento. “Nulla di preoccupante” dirà l’altoatesino al termine dell’incontro.

Il servizio. Supera a stento il cinquanta per cento la quantità di prime servite in semifinale. Sarà proprio il colpo di inizio gioco l’aspetto che dovrà maggiormente curare Jannik in vista della partita contro Alcaraz. Stanotte è riuscito persino a mettere a segno un paio di ace di seconda, ribaltando l’inerzia di un terzo set che si stava facendo pericoloso.

Guardiamo indietro: Wimbledon, ultima vittoria (in finale) di Sinner sullo spagnolo: la percentuale di prime vola ben oltre il 60 per cento, una delle chiavi del match. Chiaro, a New York e tutta un’altra superficie rispetto all’erba, ma incidere subito sullo scambio aiuterebbe sicuramente Jannik ad accorciare scambi e match, allontanando il pericolo di una partita maratona, non proprio il suo terreno di caccia ideale. Carlitos non ha perso un set da inizio torneo e ha sete di vendetta Slam dopo la sconfitta a Curch road.

Altro precedente. La finale del Roland Garros, sfuggita dalle mani di Sinner proprio sul più bello, ancora una volta percentuali al servizio poco sopra il 50 per cento: 53, contro il 59 di Alcaraz che poi si è portato a casa il titolo. La battuta è la chiave in una sfida già diventata un’epopea.