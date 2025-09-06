Us Open, Sinner batte Felix Auger-Aliassime e vola in finale contro Alcaraz

Roma, 6 settembre 2025 - Jannik Sinner piega la resistenza del canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz, vincente contro Novak Djokovic nell’altra semifinale. Il numero uno al mondo ha vinto 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. La partita è durata 3 ore e 21 minuti.

L'azzurro è il giocatore più giovane dell'era Open ad aver raggiunto quattro finali del Grande Slam in una stagione e il quarto giocatore in assoluto a realizzare l'impresa (gli altri sono Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic).

Sinner ha anche rassicurato sul suo stato di salute visto che ha chiamato il fisioterapista in campo alla fine del secondo set, quello perso. "Non c'è nulla di serio, sono riuscito a servire più forte dopo il medical time out. Non ci sono scuse, domenica sarà speciale, di nuovo una bellissima finale vediamo cosa succederà".

Ad attenderlo in finale ci sarà il rivale-amico Carlos Alcaraz: "La nostra rivalità è cominciata qui, nel 2022. Ora siamo due giocatori diversi, anche dal punto di vista della fiducia. Abbiamo giocato spesso quest'anno, ma è stato comunque un grande torneo".