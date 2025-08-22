Us Open Sinner ricomincia da Kopriva

Tutto riparte da un abbraccio. Sull’Arthur Ashe si incontrano e si salutano da amici, un paio di giorni dopo la ’non finale’ di Cincinnati, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Solo poche ore prima lo spagnolo consolava l’azzurro, debilitato da un virus. Ieri Jannik è tornato in campo per un allenamento sul centrale, proprio subito dopo il numero 2 al mondo che agli Us Open – in caso di vittoria – potrà scavalcare il rivale nel ranking.

Lunga, lunghissima la strada verso la finale – e il tentativo di riconfermare il titolo 2024 – per Sinner. Un cammino che inizierà fra domenica e martedì contro Vit Kopriva, tennista ceco dall’ottimo rovescio d’incontro. I due si sono solo sfiorati al primo turno di Cincinnati, il numero 87 al mondo è stato però sconfitto dal romeno Galan. Dando un occhio alla fetta di tabellone dell’altoatesino, potrebbe incrociare prima Alexey Popyrin o il finnico Emil Ruusuvuori, poi Shapovalov al terzo turno, e agli ottavi uno tra Tommy Paul e Alexander Bublik. Possibile derby tutto azzurro ai Quarti di finale contro Lorenzo Musetti o con l’amico Jack Draper, battuto in semifinale un anno fa. A proposito del braccio d’oro di Carrara: debutto contro Giovanni Mpetshi Perricard (già sconfitto due volte quest’anno) e possibile derby contro Cobolli al terzo turno. Flavio esordisce invece con un qualificato, poi in caso di passaggio del turno ecco Brooksby o Vukic.

Tornando a Sinner, ecco in semifinale uno tra Zverev, De Minaur, Khachanov o Rublev. quanto alla finale l’avversario designato è sempre Carlos Alcaraz, con le incognite Djokovic, Fritz (battuto lo scorso anno) e Rune.

Gli altri azzurri. Lorenzo Sonego, si troverà davanti Tristan Schoolkate (97 Atp); Matteo Arnaldi affronta Francisco Cerundolo (19 Atp), Luca Nardi dovrà passare l’esame Tomas Machac (22 Atp), Luciano Darderi cerca il primo successo a Flushing Meadows contro Rinky Hijikata (96 Atp), mentre Mattia Bellucci trova Juncheng Shang (108 Atp).

Quanto al tabellone femminile, Paolini e Bronzetti sono state sorteggiate contro una qualificata. Ad aspettare Jasmine c’è un possibile quarto di finale contro Aryna Sabalenka. Cliente scomodo la bielorussa, quest’anno ancora a secco di grandi titoli. C’è Lucia nello stesso lato di tabellone della toscana: si disegna anche un ipotetico derby azzurro agli ottavi di finale.

Elisabetta Cocciaretto, invece, la sua avversaria di primo turno già la conosce. E’ Yulia Putintseva, kazaka dal carattere eplosivo. E già al terzo turno potrebbe incontrare la numero due al mondo Iga Swiatek.