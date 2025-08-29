Us Open, subito vincenti Sara Errani e Jasmine Paolini: 6-3, 7-5 alla coppia Boisson-Maria

Roma, 28 agosto 2025 - Sara Errani e Jasmine Paolini iniziano bene nel tabellone del doppio dello Us Open di Flushing Meadows. Piegata al primo turno la coppia formata dalla francese Lois Boisson e dalla tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 6-3, 7-5, in un'ora e 26 minuti.

Al secondo turno le azzurre affronteranno le vincenti della sfida di stasera tra le statunitensi McCartney Kessler/Peyton Sterarns e la coppia formata dalla rumena Sorana Cirstea e dalla russa Anna Kalinskaya.

Sara Errani e Jasmine Paolini, prime nella Race to the Wta Finals (davanti a Townsend e Siniakova) e semifinaliste a Cincinnati alla vigilia dello Slam statunitense, sono le seconde teste di serie del tabellone di doppio femminile degli Us Open.

Quest'anno la spettacolare coppia Errani-Paolini hanno vinto tre titoli con i trofei dei "1000" di Doha (cemento) e Roma (terra) e soprattutto il Roland Garros (primo Slam vinto in coppia) in più sono state finaliste nel "500" sull'erba di Berlino. In totale la 38enne di Massa Lombarda e la 29enne di Bagni di Lucca hanno conquistato 8 tornei.