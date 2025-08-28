Us Open, tris vincente degli azzurri. Oltre Sinner trionfano anche Cobolli e Musetti

New York, 29 agosto 2025 – Grande Italia a Flushing Meadows. Gli Us Open si tingono di azzurro nella giornata di giovedì 28 agosto con un tris vincente firmato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Se la partita del numero uno al mondo non ha avuto storia, 6-3 6-2 6-2 contro l’australiano Popyrin (ora ci sarà Shapovalov sulla strada di Jannik), è stato Flavio Cobolli a scaldare i cuori italiani a New York con una palpitante maratona vinta contro il padrone di casa Jenson Brooksby. Un successo che permetterà al tennista romano di affrontare proprio Lorenzo Musetti al terzo turno. La testa di serie numero dieci ha infatti avuto la meglio su David Goffin.

Cobolli show, Musetti solido

Partita da cuori forti quella di Flavio Cobolli. Altra maratona di cinque set per il tennista di scuola romana che ha prevalso per 5-7 6-3 6-4 2-6 7-6 contro Brooksby dopo quasi cinque ore di gioco. Match tumultuoso per emozioni e palpitazioni, prima vinto e poi quasi perso dall'italiano che ha combattuto come un leone fino alla fine. L’americano, infatti, ha giocato alla perfezione nel primo parziale, ma la reazione di Cobolli è stata veemente nel secondo e nel terzo set (vinto grazie a un break decisivo sul 5-4), tuttavia la contro reazione di Brooksby ha trascinato la partita al quinto e decisivo parziale tra il tifo del pubblico di casa. E’ successo un po’ di tutto. Cobolli ha preso immediatamente un break di vantaggio nell'ultimo set, che potevano essere due viste le tre palle break sprecate per andare 4-1, difendendolo fino al 5-4 e servizio per provare a chiudere la contesa. L’azzurro, al decimo game, era anche riuscito a guadagnarsi due match point non consecutivi sul suo servizio, entrambi annullati splendidamente da Brooksby con passante incrociato di diritto e risposta lungo linea di rovescio. Così la partita, tra colpi spettacolari e pubblico in visibilio, anche perché a un certo punto lo statunitense sembrava inarrestabile, si è trascinata fino al long tiebreak finale. Qui, Cobolli è stato perfetto, prima volando 4-0 e poi 8-3 prima di chiudere definitivamente i conti 10-3 per volare al terzo turno contro il connazionale Lorenzo Musetti. Partita senza particolari problemi per il tennista toscano contro il belga David Goffin. La bassa percentuale di prima di servizio dell’avversario, solo 44%, ha spalancato le porte a un successo rapido per l’azzurro che ha chiuso in tre set per 6-4 6-0 6-2. Dominio netto per Musetti sia sui vincenti (27 a 19) sia soprattutto sugli errori non forzati (16 a 29): non c'è stata storia. Nel primo set break e contro break in avvio, ovvero Musetti in fuga sul 3-0 poi raggiunto sul 3 pari, ma sul 5-4 in suo favore è bastato il secondo break point per chiudere il set. Nel secondo parziale non c’è stata partita, lo dice il punteggio rotondo, mentre nel terzo Musetti era finito sotto di un break in apertura, ma ha reagito con buona mentalità infilando ben 6 game consecutivi per centrare il terzo turno in 2h03’ di gioco. Ora derby italiano contro Cobolli.

