Vavassori e il peso della riconferma: “Rebus Us open, tanti big nel misto”

Roma, 19 agosto 2025 – Vuole il boato della folla e insegue le luci della ribalta. Più che il torneo oggi inizia lo show del doppio misto agli Us Open: set ai quattro game, due partite al giorno per ogni coppia “e gli stadi pieni, almeno questo è quello che ci hanno promesso”. Pure Andrea Vavassori non sa bene cosa aspettarsi dal nuovo format dello Slam che l’anno scorso ha vinto in coppia con Sara Errani. Alle 17 il primo test contro Rybakina e Fritz (diretta Sky e Supertennis).

Lei da tempo si batte per dare più visibilità alla sua specialità, gli americani hanno fatto la mossa giusta?

“Ci sta avvicinare più gente alla disciplina, ci hanno detto che i biglietti sono sold out e le partite andranno sui canali nazionali. Il format però mi pare che sia fatto più per generare ascolti che altro, non credo resisterà”.

Quindi c’è un ’ma’?

“Assomiglia più a un’esibizione che altro, molte coppie che praticano abitualmente il misto non ci sono perché gli organizzatori hanno preso in considerazione la classifica di singolare. (Ci sarà anche Sinner, oggi non prima delle 17, in campo con Siniakova contro Zverev e Bencic, ndr), quindi è rimasta esclusa un’intera, o quasi, categoria di giocatori. Poi due partite al giorno sono un po’ uno svilimento”.

In tabellone compaiono campioni di grosso calibro, chi vi spaventa?

“Bisogna vedere quanto impegno ci metteranno. Già il primo test contro Rybakyna e Fritz sarà complesso. Sono bravi e si conoscono. Noi facendo coppia fissa ovviamente siamo avvantaggiati perché potremo giocare più di squadra”.

Quindi non è soddisfatto per ora?

“Credo che per dare più visibilità al doppio ci sia da lavorare più sul marketing. Preparare il terreno, raccontare la vita dei giocatori come si fa per il singolare sarebbe una buona mossa per dare il respiro di cui c’è tanto bisogno, a prescindere dal format del torneo aiutando gli spettatori a vedere la partita sotto una luce differente”.

Che differenza c’è oggi rispetto al Vavassori di un anno fa?

“Sono un giocatore più maturo, anche con Bolelli ci sentiamo fra i protagonisti del circuito. Sono più conscio delle mie debolezze e dei punti di forza. Il servizio è migliorato, in risposta si può fare ancora tanto”.

Fate allenamenti ad hoc per questo nuovo format?

“No, purtroppo il tempo, con i tornei americani è stato poco, ma sicuramente abbiamo fatto squadra con gli altri italiani”.

Cioè?

“A Cincinnati non c’era sera che non ci trovassimo con Sara (Errani), Jasmine (Paolini), Cobolli e Bellucci per giocare a ’Lupus in Tabula’ (un gioco da tavolo, ndr). Sempre un bel modo per staccare la spina durante i tornei”.