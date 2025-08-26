Acquista il giornale
Chi è Vit Kopriva, l’avversario di Sinner oggi agli Us Open 2025. Sei Challenger in bacheca e tesseramento in Italia

Attesa per il debutto di Jannik Sinner a New York contro il ceco Vit Kopriva, terraiolo puro e tesserato in Italia, a Vigevano. Prima volta agli Us Open per il classe 1997, attualmente numero 89 al mondo

di MANUEL MINGUZZI
26 agosto 2025
New York, 26 agosto 2025 – Oggi (non prima delle 19) ci sarà l’esordio di Jannik Sinner a Flushing Meadows al primo turno degli Us Open 2025 di tennis. Il numero uno al mondo è atteso dal tennista ceco Vit Kopriva, classe 1997 e numero 89 delle classifiche mondiali. La partita non dovrebbe rappresentare un problema eccessivo per il campione di Wimbledon, chiamato a ritrovare la miglior forma dopo il ritiro nella finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz a causa di un virus. L’avversario, infatti, è un terraiolo puro ma nel 2025 sta ottenendo risultati importanti e non andrà sottovalutato.

Jannik Sinner (Ansa)
Jannik Sinner (Ansa)

Debutto di Kopriva a New York

Il 2025 è fin qui l’anno migliore per Vit Kopriva. Il 30 giugno ha ottenuto il suo best ranking, numero 78, e ottenuto i risultati più rilevanti negli slam, lui che è terraiolo puro. Infatti, il tennista ceco classe 1997 ha raggiunto per la prima volta il secondo turno al Roland Garros e ora per la prima volta è entrato nel tabellone principale degli Us Open dopo aver raggiunto anche il primo turno a Wimbledon. Oggi Kopriva vale la posizione numero 89 e non ci sono precedenti con Sinner, che sul cemento ha la sua superficie preferita: una partita sulla carta facile. Nato a Bilovec, Kopriva vanta comunque una buona carriera nei Challenger, soprattutto sulla terra. Sei i titoli in carriera nel circuito minore, partendo da Prostejov nel 2022, poi un ottimo 2023 con i successi a Verona, Lima, Szczecin e Tulln, poi l’ultimo trionfo a Napoli nel 2025 contro l’azzurro Darderi, un altro specialista della terra battuta. Nel 2025, inoltre, Kopriva si è ben comportato a Roma agli Internazionali dove è arrivato al terzo turno, fermato dal forte Jack Draper.

Nessun titolo Atp

Proprio quel risultato gli è valso il best ranking in carriera. Nel circuito maggiore Atp non ha mai vinto un titolo e il miglior risultato lo ha raggiunto nel 2021 a Gstaad dove si è spinto fino alla semifinale. A sconfiggerlo fu Casper Ruud in due rapidi set per 6-3 6-0, ma Kopriva, all’epoca numero 249 al mondo, si tolse la soddisfazione di battere l’allora top ten Denis Shapovalov. Piccola curiosità. Kopriva è tesserato per un tennis club italiano, infatti figura presso il circolo Selva Alta Vigevano, dove è presente anche Mattia Bellucci. I due giocano il campionato italiano di Serie A1 FITP che il circolo di Selva Alta vinse nel 2019. Tra i tesserati c’è anche il connazionale ceco Dalibor Svrcina. Appuntamento tra Sinner e Kopriva alle 17.30 con doppia diretta tv. In chiaro su Supertennis Tv, a pagamento su Sky Sport. In streaming su Sky Go, Now Tv e SupertenniX.

© Riproduzione riservata

