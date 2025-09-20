Volandri: "Voglio la Davis ‘Made in Italy’"

Roma, 20 settembre 2025 – "Si riparte da zero". Anche questa volta, perché Filippo Volandri la testa da sportivo non l’ha persa. Continua a ragionare per obiettivi il capitano azzurro di Davis: "Lo abbiamo fatto all’inizio del mio percorso cercando di riportare in Italia l’Insalatiera dopo quasi mezzo secolo e ci siamo riusciti. Lo faremo anche fra poco, nelle fasi finali di Bologna (18-23 novembre, ndr)".

Volandri perché è un nuovo inizio?

"Perché giochiamo in Italia. Per me è una ripartenza da zero, conquistare la Davis in casa avrebbe tutto un altro sapore, è ciò che mi sono promesso di fare da qui ai prossimi tre anni".

In Italia l’appetito tennistico è venuto mangiando e gustandosi i vostri ultimi anni magici da Sinner in avanti. Lei in panchina non fa trasparire preoccupazioni, ma non sente un po’ di pressione a questo punto?

"Sereno sì, solo apparentemente (e sorride, ndr). Questo perché lavoro tanto su me stesso, abbiamo un team strutturato, un preparatore mentale. Io per il resto mi metto al servizio della squadra".

Us Open senza lieto fine. Ma cosa ci ha detto l’ultimo Slam della stagione in chiave Davis?

"Che il tennis italiano è ancora tanto in fiducia. Ma anche che di tennisti alieni non ce n’è solo uno, perché Alcaraz ha dimostrato di essere ’l’altro’ che farà la storia. Allo stesso tempo abbiamo avuto tantissime ottime notizie: dai quarti di Musetti, un derby a livello Slam. Ma nulla va dato per scontato, perché il pubblico si è abituato molto bene".

Forse un po’ troppo?

"La società oggi pretende molto, quando uno sport diventa popolare diventano tutti allenatori. Per questo bisogna lavorare molto su se stessi".

La sconfitta di Jannik in finale secondo lei provocherà qualche strascico?

"Sì, ma non negativi. In giro vedo molta preoccupazione e delusione, ma va ricordato che si è spartito gli ultimi Slam con Alcaraz. Ha fatto un anno straordinario ed è anche grazie al suo avversario che stiamo vivendo un’epoca meravigliosa: il tennis non è mai stato così popolare".

Qual è la strada per tornare numero 1?

"Ciò che è migliorabile è sotto gli occhi di tutti: dalle transizioni in avanti al servizio. Jannik e il suo team sanno sicuramente come lavorare: me lo ricordo quando venne in Davis a Bratislava. Era 10 del mondo e aveva appena iniziato la collaborazione con coach Vagnozzi. Doveva acquisire nuovi strumenti per migliorare ancora, ’a costo di perdere qualche partita’ come ha detto di recente. Lo fece anche Nadal quando era numero 1 del mondo..."

Sinner e gli altri. Chi ci sarà in Davis?

"Troppo presto per dirlo. Siamo obbligati a fare le convocazioni un mese prima, ma in 30 giorni possono cambiare migliaia di cose. Jannik è un giocatore di Davis a tutti gli effetti, è quello con più presenze. Io inoltre ho una rosa molto ampia e a volte sono in difficoltà a dover lasciare a casa qualcuno".

Quest’anno però avrete il vantaggio di accedere direttamente al tabellone delle fasi finali.

"Vantaggio sì, ma solo in parte. E’ positivo perché alle qualificazioni ti trovi solitamente a dover gestire la fatica dei rientri dallo swing americano, un po’ il problema che ha avuto la Spagna, oggi fra le più pericolose. Partiamo dal tabellone dei big senza partite di qualificazioni e poco tempo per rodare il gruppo, che è però di suo molto unito. Anche Jannik, come l’anno scorso, arriverebbe direttamente da Torino".

Berrettini, un pezzo importante, sta tornando sui campi in questi giorni dopo l’infortunio. Come sta?

"E’ un giocatore forte, fortissimo, sa gestire queste situazioni al meglio. Credo molto in lui perché è stato un personaggio determinante anche quando non ha giocato. Il campo ci dirà a che punto è la sua condizione fisica, tecnica e mentale".

Parliamo di lei. Vita da giocatore o da capitano di Davis, cosa è meglio?

"Belle entrambe ma molto diverse. Prima correvo solo per me stesso, ora ho sulle spalle una nazione e una bandiera. Poi ho il piacere di avere a che fare con un gruppo di ragazzi per bene. E il fatto che il pubblico e gli appassionati lo riconoscono, capendo il valore dell’unità di questa squadra, mi rende particolarmente orgoglioso".