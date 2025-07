Wimbledon 2025, a che ora gioca Sinner oggi contro Martinez. I precedenti

Londra, 5 luglio 2025 - C'è uno spagnolo sulla strada di Jannik Sinner a Wimbledon. No, ovviamente non stiamo parlando di Carlos Alcaraz, che l'altoatesino incrocerà, eventualmente, in finale. Si tratta di Pedro Martinez, numero 52 della classifica mondiale. L'iberico, dopo aver sconfitto a fatica al primo turno il padrone di casa George Loffhagen al quinto set, ha avuto ragione per 3-0 (7-5, 7-5, 7-6) dell'argentino Mariano Navone. Più tranquillo il percorso di Sinner, che ha steso il connazionale Luca Nardi e l'australiano Aleksandar Vukic, concedendo ai suoi avversari appena 12 giochi e neppure un set. Il favore del pronostico è ovviamente dalla parte dell'azzurro, che tuttavia non si fida: "Il mio team è pronto, i terzi turni negli Slam sono importanti. In questo torneo ci sono già state diverse sorprese e bisogna rimanere concentrati, Mi sembra di essere a buon punto ma posso ancora migliorare un paio di cose", le parole del classe 2001.

L'unico precedente

Fino a questo momento, Sinner e Pedro Martinez si sono sfidati in un'unica occasione. Il precedente risale al 2022, quando i due giocarono l'uno contro l'altro nel match valevole per il primo turno degli internazionali d'Italia. A festeggiare il successo fu il nostro portacolori, vittorioso per 6-4, 6-3.

I precedenti di Sinner a Wimbledon

Il suo miglior risultato a Wimbledon, Sinner l'ha ottenuto nel 2023, quando è riuscito ad arrivare fino alla semifinale, poi persa contro Novak Djokovic per 6-3, 6-4, 7-6. Anche nel 2022 è stato il serbo a eliminare l'italiano, ma agli ottavi di finale e al termine di una partita decisamente più combattuta (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). Nel 2021 invece il nativo di Candido non riuscì a superare il primo turno, poiché sconfitto dall'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5, 6-3. L'anno passato è stato Daniil Medvedev a interrompere la corsa del nostro portacolori nei quarti di finale, con il russo a festeggiare il successo per 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3.

Orario e dove vedere la sfida

Sinner-Pedro Martinez si disputa sabato 5 luglio. Trattandosi del primo match in programma in giornata sul Campo Centrale dell'All England Club di Londra, comincerà alle 14:30. L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, attraverso Sky Go e Now.

