Wimbledon 2025: le date del sorteggio e quando debutta Sinner

Roma, 24 giugno 2025 – Meno di una settimana al via del terzo torneo dello slam stagionale. Jannik Sinner ha vinto in Australia, ma è stato sconfitto sul filo di lana al Roland Garros e ora punta con decisione a Wimbledon, torneo dove finora in carriera non ha mai raggiunto nemmeno la finale. Se sul cemento Jannik appare quasi imbattibile, su terra ed erba è meno rullo compressore, soprattutto sul verde. Lo si è visto al torneo di Halle con l’eliminazione precoce per mano di Bublik, che comunque ha vinto il torneo su Medvedev, e in generale dal rendimento a Londra con la sola semifinale raggiunta nel 2023. Sarà difficile, dunque, battere Carlos Alcaraz, due volte vincitore del torneo negli ultimi due anni, in una rivalità tormentata dalle recenti vittorie dello spagnolo, soprattutto l’ultima a Parigi con tre match point annullati in finale. Una scimmia da togliersi di dosso il prima possibile, ma Wimbledon è forse il torneo dove Sinner parte meno favorito del solito.

Il tabellone e il calendario

Sull’erba di Londra, Jannik non è mai riuscito a raggiungere la finale e da numero uno al mondo ci proverà nel 2025, con l’ambizione di provare a vincere. Le date del terzo slam stagionale vanno dal 30 giugno, giornata di apertura, e si concludono il 13 luglio, quando il vincitore alzerà al cielo il trofeo. Il primo passaggio ufficiale, però, sarà venerdì 27 giugno con il sorteggio dei tabelloni alle ore 11 in Italia (le 10 a Londra), quando Sinner e Alcaraz, i due principali favoriti, scopriranno il possibile cammino verso la finale e gli ostacoli più duri tra gli outsider. Per esempio, la mina vagante Bublik inizia a fare paura e farà differenza averlo o meno dalla propria parte di tabellone, così come Nole Djokovic. Per quanto riguarda l’esordio in campo dei due rivali è già noto il calendario. Il campione in carica, ovvero Carlos Alcaraz, aprirà come da consuetudine il torneo lunedì 30 giugno, mentre il numero uno al mondo, Jannik Sinner, sarà in campo il giorno dopo, cioè martedì 1 luglio. Novità sul montepremi, che sarà del 7% in più rispetto al 2024, di cui 3 milioni a testa per i vincitori dei singolari maschile e femminile. L’anno scorso, giusto per dare una indicazione dei valori in campo, Sinner venne sconfitto ai quarti di finale da Daniil Medvedev in cinque set, mentre Lorenzo Musetti, l'altra grande carta azzurra, si spinse fino alla semifinale, sconfiggendo in quarti Taylor Fritz al quinto per poi uscire battuto da Nole Djokovic per 6-4 7-6 6-4. La finale fu invece dominata dallo spagnolo Alcaraz che vinse sul serbo in tre set.