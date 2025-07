Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il secondo set, e 2-0 con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego

10:57

Le quote dei bookmakers

Inizia la seconda settimana di Wimbledon e i primi due giocatori più forti al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sono ancora in corsa per il titolo. Tutti gli appassionati di tennis sperano di vedere una finale tra il 23enne di San Candido e lo spagnolo, con gli italiani che sperano in un esito diverso rispetto agli ultimi cinque incontri, in cui ha trionfato sempre Alcaraz. Sulla lavagna dei bookmaker, come riporta Agipronews, si prevede un testa a testa per la vittoria del titolo: vale infatti 2 su Planetwin365 la terza vittoria consecutiva del numero 2 Atp, mentre passa da 2,40 a 2.20 la prima volta dell'azzurro. Al terzo gradino del podio, a quota 4,50, Novak Djokovic, in cerca dell'ottavo titolo sull'erba londinese, mentre è più distante, a 18, l'acuto dell'americano Taylor Fritz. Percorso netto fin qui per Sinner, che ha battuto al primo turno il connazionale Luca Nardi, per poi sconfiggere Aleksandar Vucic e Pedro Martinez, tutti in tre set. Gli esperti propongono la vittoria del torneo dell'italiano senza perdere nemmeno un set: opzione che si gioca a 9 su Sisal.