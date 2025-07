Wimbledon 2025, gli italiani in campo venerdì 4 luglio: programma e orari tv

Londra, 3 luglio 2025 – Bene Cobolli, bene Darderi, che ha chiuso il match con Fery interrotto ieri, bene Cocciaretto, fuori invece Bronzetti nel giovedì di Wimbledon. Passano al terzo turno anche Sinner e Sonego. L’Italia prosegue bene allo slam londinese, anche se la pattuglia si è ridotta con le eliminazioni di Musetti, Berrettini, Paolini e Arnaldi e così nella giornata di venerdì saranno solo due gli azzurri in campo al All England Club. Toccherà ancora a Luciano Darderi, che dovrà affrontare il terzo turno contro l’australiano Thompson, e a Mattia Bellucci, impegnato contro il padrone di casa Cameron Norrie. Vediamo nel dettaglio il programma, i precedenti e gli orari tv.

Bellucci e Darderi per approdare agli ottavi

Fin qui un torneo di grande livello per Mattia Bellucci. Se la vittoria al primo turno contro Crawford era pronosticabile, quella contro Lehecka al secondo niente affatto. Non una vera e propria sorpresa, Bellucci ha un tennis estroso che si adatta bene all’erba, ma sicuramente non un successo scontato contro un top 30 delle classifiche mondiali. Ora, di fronte all’azzurro, ci sarà il padrone di casa Cameron Norrie, numero 61, che viene da due belle vittorie contro Bautista Agut e, soprattutto, Francis Tiafoe, sconfitto in quattro set. Tra Bellucci e Norrie c’è un solo precedente e risale al torneo di Montecarlo di quest’anno quando vinse l’azzurro per 6-4 2-6 6-3 su terra rossa. La partita è in programma come secondo match sul prestigioso campo 1, il secondo di importanza dopo il centrale, in seguito alla sfida femminile tra Parry e Kartal e l’inizio dovrebbe avvenire attorno alle ore 15. Sfida equilibrata anche per Luciano Darderi che affronterà l’australiano Thompson, numero 44 della classifica mondiale. L’azzurro ha dovuto lottare contro Safiullin al primo turno, vittoria in cinque set, ma al secondo non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Fery in tre set. Dall’altra parte, Thompson ha invece vinto due maratone di cinque set prima con Kopriva e poi con il francese Bonzi. Nessun precedente tra i due e va sottolineato come l’australiano non abbia mai superato in singolare il terzo turno di Wimbledon, mentre in doppio ha perso la finale 2024. L’unica vittoria nel circuito maggiore in singolare risale al 25 febbraio 2024 sul cemento di Los Cabos contro il norvegese Ruud. Il match è inserito come terza partita sul campo 18 con orario di inizio non prima delle 15 in Italia.

Dove vedere Wimbledon

Il torneo di Wimbledon 2025 è una esclusiva Sky che ha messo a disposizione ben nove canali per seguire ogni secondo. Diretta di tutte le giornate su Sky Sport 1, 201, Sky Sport Tennis, 203, e Sky Sport Arena, 204, a questi si aggiungono i canali Sky Wimbledon dal 251 al 256. Disponibile anche Sky Sport Mix, canale 211, per saltare da un campo all’altro. In streaming su Sky Go e Now Tv. Leggi anche - Wimbledon 2025, fuori a sorpresa Jasmine Paolini al secondo turno