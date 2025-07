Wimbledon 2025, il programma degli ottavi: orari tv del 7 luglio con gli italiani in campo

Londra, 6 luglio 2025 – Il lunedì lavorativo più importante della storia del tennis italiano. Serve sintonizzare le tv negli uffici e nelle aziende per non perdersi un solo secondo di una giornata campale al torneo di Wimbledon 2025. Tre italiani in campo, per la prima volta di sempre agli ottavi di finale tutti assieme. Uno spettacolo. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli i tre alfieri azzurri che si spartiranno campo centrale, campo 1 e campo 2, ovvero i tre campi più importanti del All England Club.

Programma, precedenti e orari tv

Comincia a stringersi l’imbuto del torneo di Wimbledon verso le fasi calde del tabellone. Agli ottavi, di solito, ci sono tutte partite godibili e rappresenta un turno da non sottovalutare nemmeno per i big assoluti della classifica mondiale, anche perché iniziano a scontrarsi le teste di serie. Vale anche per Jannik Sinner, che affronta il numero 21 al mondo Grigor Dimitrov. I precedenti sorridono a Jannik, sconfitto solo nel primo incontro con il bulgaro a Roma 2020 per due set a uno, poi solo vittorie tra Miami 2023 (due set a zero), Beijing 2023 (due set a uno), Miami 2024 (due set a zero) e Roland Garros 2024 (tre a zero). Non ci sono precedenti sull’erba e di sicuro la superficie è apprezzata da Dimitrov che ha le armi per dare fastidio al tennista italiano. Il match è in programma sul campo centrale dopo De Minaur-Djokovic e Andreeva-Navarro, con orario di inizio verso le 18.30. Il vincente di questa sfida affronterà ai quarti di finale il vincente del match tra Sonego e Shelton, che è in programma sul campo uno dopo Alexandrova-Bencic. Incredibilmente, Sonego e Shelton si sono incontrati anche nei due slam precedenti e con esito uguale: agli Australian Open vittoria dell’americano in 4 set, al Roland Garros ancora Shelton ma in cinque parziali. La partita dovrebbe iniziare verso le ore 16. Importante anche il fattore stanchezza. Sonego arriva dalla maratona al quinto set con Nakashima, mentre Shelton ha vinto tutte le sue partite senza perdere set. Infine, Flavio Cobolli. Il numero 24 delle classifiche affronterà il redivivo Marin Cilic, ex finalista a Wimbledon. Il croato si è spinto fino agli ottavi sconfiggendo Collignon, Draper, a sorpresa, e Munar, mentre Cobolli ha impressionato per la facilità con cui ha sconfitto Zhukayev, Pinnington Jones e Mensik. La partita aprirà il programma del campo numero due con orario di inizio alle ore 12 in Italia. Il vincente di Cobolli-Cilic affrontrà il vincente di Djokovic-De Minaur.

Dove vedere Wimbledon in tv

Il torneo di Wimbledon è una esclusiva Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport 1, 201, Sky Sport Tennis, 203, e Sky Sport Arena, 204 a cui si aggiungono i canali Sky Wimbledon dal 251 al 256. Disponibile anche il canale Sky Sport Mix. In streaming su Sky Go e Now Tv.