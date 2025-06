Wimbledon 2025, tanti italiani in campo lunedì: programma e orari tv

Londra, 29 giugno 2025 – E’ tutto pronto al All England Club per la prima giornata del torneo di Wimbledon, attesissimo terzo slam stagionale. L’erba di Londra, quella più verde, più affascinante, con una pattuglia di italiani a caccia del bersaglio grosso. Jannik Sinner inizierà la sua marcia nella giornata di martedì e, come da tradizione, sarà il campione uscente Carlos Alcaraz ad aprire il torneo sul campo centrale. Sorteggio ha voluto che fosse un italiano ad affrontarlo, probabilmente al suo ultimo Wimbledon della carriera. Toccherà a Fabio Fognini arginare lo strapotere del tennista spagnolo reduce dal trionfo in cinque set al Roland Garros. In campo, nella prima giornata, altri sei italiani, compresi Matteo Berrettini e Jasmin Paolini. Vediamo il programma nel dettaglio.

Fognini sul centrale, Berrettini sul campo tre

Carlos Alcaraz difende il trofeo, vinto negli ultimi due anni, partendo contro Fabio Fognini sul campo centrale nella giornata di lunedì. Alle 14.30 la prima partita sul campo principale di Wimbledon e sarà del campione in carica. Due i precedenti tra Alcaraz e Fognini, su terra rossa a Rio de Janeiro, e vinti entrambi dallo spagnolo nel 2023 e nel 2022. Nell’ultimo incontro due anni fa Fabio riuscì a strappare un set ad Alcaraz, ma la partita appare decisamente proibitiva e dal pronostico chiuso. Nel tabellone femminile, invece, come quarto match sul campo 2, quindi tra le 15 e le 16, toccherà a Jasmine Paolini contro la Sevastova. Nei due precedenti due vittorie per l’azzurra che parte nettamente favorita. Più o meno alla stessa ora, come terzo match sul campo 3, scenderà in campo Matteo Berrettini contro il polacco Majchrzak, numero 108 delle classifiche mondiali. Da valutare le condizioni di Matteo, che arriva a Wimbledon dall’ennesimo acciacco muscolare e con una sola partita su erba disputata nell’esibizione di Hurlingham contro Darderi (vinta per 2-1 da Matteo). Il programma degli azzurri continuerà poi proprio con Darderi contro l’ostico Safiullin come secondo match sul campo 5 e con orario di inizio tra le 14 e le 15. Sfida equilibrata per la classifica, con l’italiano numero 56 e il russo numero 75, e nessuno dei due può dirsi specialista dell’erba. Ci sarà da lottare per Darderi. Uno dei match più duri al primo turno ce l’ha senza dubbio Matteo Arnaldi, che scenderà in campo come quarto match sul campo 6 contro l’ostico olandese Botic Van de Zandschulp. Non imbattibile, ma certamente adatto per colpi ai campi veloci, l’olandese ha vinto l’unico precedente tra i due nelle Finals di Coppa Davis 2023 per due set a uno. Si giocherà tra le 17.30 e le 18. Più o meno in contemporanea anche Giulio Zeppieri contro il giapponese Mochizuki come quarto match sul campo 7. Classifica a favore del giapponese, numero 146, ma Zeppieri si è ben comportato nel tabellone di qualificazione giungendo nel main draw dopo i successi su Nagal, Jubb e, soprattutto, su Garin al quinto set. Aprirà invece il programma sul campo 16 l’estroso Mattia Bellucci, che alle ore 12 affronterà il padrone di casa Crawford, numero 252 delle classifiche. L’azzurro parte favorito anche se reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale di Eastbourne per mano di Harris. Non ci sono precedenti tra i due.

Dove vederlo in tv

Il torneo di Wimbledon 2025 è una esclusiva Sky che metterà a disposizione ben nove canali per seguire tutto live. I canali di riferimento principali saranno Sky Sport 1, 201, Sky Sport Tennis, 203, e Sky Sport Arena, 204, ma anche i canali calcio saranno dedicati allo slam londinese con partite in diretta sui canale 251, 252, 253, 254, 255 e 256. In streaming su Sky Go.