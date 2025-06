Wimbledon 2025, Paolini-Sevastova: orario e dove vedere il match

Londra, 30 giugno 2025 - E' tutto pronto per il debutto a Wimbledon di Jasmine Paolini. Al primo turno del torneo inglese, la tennista toscana affronta Anastasija Sevastova. Un'avversaria, la numero 402 della classifica mondiale, assolutamente alla portata dell'azzurra, che in carriera ha già battuto due volte la lettone: nel 2020, al primo turno degli Internazionali d'Italia, la classe '96 si impose in due set, mentre nel 2021, in occasione delle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati, l'italiana sfruttò il ritiro della rivale sul punteggio di 6-2, 2-1 in suo favore. La nostra portacolori si presenta ai Championships da numero 4 del ranking e da finalista in carica. Un anno fa infatti Paolini raggiunse l'atto conclusivo grazie ad un cammino impeccabile, contraddistinto dai successi ai danni dell'americana Madison Keys, della canadese Bianca Andreescu, della belga Greet Minnen, della spagnola Sara Sorribes Tormo, dell'altra statunitense Emma Navarro e della croata Donna Vekic. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana dovette arrendersi solo alla ceca Barbora Krejcíkova.

I precedenti di Paolini a Wimbledon

La semifinale raggiunta nella scorsa edizione di Wimbledon rappresenta per Paolini il miglior risultato della carriera nel torneo sull'erba londinese. La toscana è diventata la prima italiana a centrare un simile traguardo. In passato, nelle sue due apparizioni ai Championships, la ventinovenne non aveva mai superato il primo turno: nel 2021 perse contro la tedesca Andrea Petkovic, mentre l'anno successivo fu la ceca Petra Kvitová a eliminarla dalla manifestazione.

Orario e dove vedere la sfida

Il duello fra Paolini e Sevastova va in scena oggi, lunedì 30 giugno. Trattandosi del terzo incontro in programma sul Campo 2 a partire dalle 12, l'inizio è previsto non prima delle 16. A trasmettere il match sarà Sky sul canale Sky Sport 252. Diretta streaming su Now.

