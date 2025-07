Wimbledon 2025: il programma e gli orari tv degli italiani in campo sabato 5 luglio

Londra, 4 luglio 2025 – Giornata negativa quella di venerdì per gli italiani a Wimbledon. Sono infatti usciti sia Mattia Bellucci che Luciano Darderi, il primo sconfitto dal padrone di casa Cameron Norrie in tre set, il secondo dall’australiano Jordan Thompson in quattro. Così, la giornata di sabato rivestirà una importanza capitale con il ritorno in campo di Jannik Sinner, accompagnato anche da Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto. Si spera nell’en plein. Vediamo il programma e gli orari tv.

Sinner sul centrale. Il programma degli italiani

Il numero uno al mondo, dopo le vittorie nette contro Nardi e Vukic, affronta un top 60 come lo spagnolo Martinez, che si è spinto al terzo turno con i successi su Loffhagen e Navone. Numero 52 delle classifiche, Martinez non dovrebbe rappresentare un problema enorme per Sinner che vanta anche un successo nell’unico precedente risalente al torneo di Roma 2022, quando Jannik vinse per 6-4 6-3. La partita è in programma come primo match sul campo centrale alle ore 14.30 in Italia. Chi vince questa sfida affronterà agli ottavi il vincente del match tra Dimitrov e Ofner.

Sfida di alto livello per Flavio Cobolli che affrronterà ai sedicesimi di Wimbledon il ceco Mensik, numero 17 al mondo e reduce dalle vittorie su Gaston e Giron, entrambe in quattro set. Cobolli, invece, non ha avuto particolari problemi contro Zhukayev e Pinnington Jones ma ha perso l’unico precedente con Mensik nel 2023 a Helsinki sul cemento per due set a zero. Servirà una partita concreta per l’azzurro contro il giovane vincitore del torneo di Miami 2025 che contestualmente, con il terzo turno, ha conquistato, per ora, il suo massimo risultato a Wimbledon. La partita è in programma come primo incontro sul campo 12 con inizio alle 12 italiane. Il vincente di questo match affronterà il vincente tra Cilic e Munar. Si preannuncia una partita da lotta ed equilibrata per Lorenzo Sonego. Al terzo turno l’azzurro affronterà l’americano Brandon Nakashima, numero 34 della classifica Atp e reduce dal derby vinto al secondo turno contro Opelka in quattro set. Sonego fino a qui si è ben comportato e ha vinto contro Faria in tre set e contro Basilashvili, che aveva sconfitto Musetti, in quattro. Anche qui un solo precedente e risale al 2024 sul cemento di Hong Kong con la. Vittoria 7-6 6-3 di Sonego. La partita è in programma non prima delle 13.30 sul campo 14. Il vincente di questa sfida affronterà il vincente del match tra Shelton e Fucsovics. Cocciaretto, infine, allo scoglio del terzo turno di Wimbledon contro l’elvetica Belinda Bencic, oggi numero 35 della classifica mondiale. Dopo le belle vittorie su Pegula e Volynets, sostanzialmente dominando, l’azzurra si ritroverà di fronte la ex numero 4 al mondo che a Wimbledon ha ottenuto come massimo risultato in carriera il quarto turno in tre occasioni. Per la svizzera gli scalpi al primo turno di Parks e al secondo di Jaquemot e con un precedente a suo favore contro Cocciaretto sulla terra rossa di Roma nel 2022 quando vinse in due set. La partita si gioca sul campo 18 alle ore 12 in Italia.

Dove vedere Wimbledon in tv

Il torneo di Wimbledon è una esclusiva Sky con nove canali dedicati. Quelli di riferimento saranno Sky Sport 1, 201, Sky Sport Tennis, 203, e Sky Sport Arena, 204, ma a disposizione ci saranno anche sei canali Sky Wimbledon dal 251 al 256. In più, Sky Sport Mix per saltare da un campo all’altro. In streaming su Sky Go e Now Tv. Wimbledon 2025, finisce il sogno di Bellucci e Darderi